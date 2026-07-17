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Пари Сен Жермен поставя астрономическа цена на Брадли Баркола

Пари Сен Жермен поставя астрономическа цена на Брадли Баркола

17 Юли, 2026 16:42 562 2

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Ливърпул и Арсенал в надпревара

Пари Сен Жермен поставя астрономическа цена на Брадли Баркола - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен категорично не възнамерява да се разделя с изгряващата си звезда Брадли Баркола през това лято, но ако някой клуб прояви сериозен интерес, ще трябва да се бръкне дълбоко в джоба. Според авторитетното издание L'Equipe, ръководството на френския шампион е склонно да разгледа предложения за младия нападател, но само ако те надхвърлят внушителните 150 милиона евро.

Не е тайна, че английските грандове Ливърпул и Арсенал следят отблизо развитието на 23-годишния Баркола. Двата клуба са впечатлени от представянето му през изминалия сезон, когато той изигра цели 49 срещи във всички турнири, реализирайки 13 попадения и асистирайки за още 7 гола. Тези резултати не останаха незабелязани и повишиха интереса към френския национал.

Брадли Баркола е обвързан с Пари Сен Жермен до лятото на 2028 година, което дава на клуба сериозно предимство в преговорите. Макар че настоящата му пазарна оценка се върти около 70 милиона евро, парижани ясно показват, че няма да се разделят с него за по-малко от двойно по-висока сума.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Костичков

    1 2 Отговор
    Със 150 милиона евро ще сглобя отбор от млади играчи от Южна Америка и ще играя поне полуфинал в Шампионската лига.

    16:55 17.07.2026

  • 2 Верно ли бе

    3 0 Отговор
    На този правилното име му е Брадли Върколак.

    17:29 17.07.2026

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