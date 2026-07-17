Пари Сен Жермен поставя астрономическа цена на Брадли Баркола

Пари Сен Жермен категорично не възнамерява да се разделя с изгряващата си звезда Брадли Баркола през това лято, но ако някой клуб прояви сериозен интерес, ще трябва да се бръкне дълбоко в джоба. Според авторитетното издание L'Equipe, ръководството на френския шампион е склонно да разгледа предложения за младия нападател, но само ако те надхвърлят внушителните 150 милиона евро.

Не е тайна, че английските грандове Ливърпул и Арсенал следят отблизо развитието на 23-годишния Баркола. Двата клуба са впечатлени от представянето му през изминалия сезон, когато той изигра цели 49 срещи във всички турнири, реализирайки 13 попадения и асистирайки за още 7 гола. Тези резултати не останаха незабелязани и повишиха интереса към френския национал.

Брадли Баркола е обвързан с Пари Сен Жермен до лятото на 2028 година, което дава на клуба сериозно предимство в преговорите. Макар че настоящата му пазарна оценка се върти около 70 милиона евро, парижани ясно показват, че няма да се разделят с него за по-малко от двойно по-висока сума.