Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Мачовете от първия кръг в efbet Лига ще започват с химна на България и почит към паметта на загиналите деца от Славия

Мачовете от първия кръг в efbet Лига ще започват с химна на България и почит към паметта на загиналите деца от Славия

17 Юли, 2026 18:43 319 1

  • бфс-
  • първа лига-
  • славия-
  • мачове-
  • кръг-
  • почит-
  • деца

Славия ще играе в първите три кръга с тъмни екипи

Мачовете от първия кръг в efbet Лига ще започват с химна на България и почит към паметта на загиналите деца от Славия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига обявяват специалните активности, с които ще стартира Първи кръг на efbet Лига за новия сезон 2026/27.

Химн на България преди всеки мач

Всички срещи от Първи кръг ще започнат с изпълнение на националния химн на България - жест на единство и уважение към старта на новия шампионат.

Едноминутно мълчание в памет на загиналите деца от Академията на Славия

Преди начален съдийски сигнал на всички мачове от кръга ще бъде спазено едноминутно мълчание в памет на двете деца от школата на ПФК Славия – (Мишо и Боби родени през 2017 г.), които загинаха при тежка катастрофа на автомагистрала "Тракия".

С този жест преди всеки мач от Първи кръг българският футбол ще се обедини в памет на двете деца и в подкрепа на техните близки.

Славия ще играе с тъмни екипи

В знак на почит към паметта на своите възпитаници, ПФК Славия отправи специално желание в първите три кръга от новия сезон футболистите да играят с графитени (черни) екипи, като това ще се случи още в предстоящия мач срещу ЦСКА в понеделник.

БФС и БПФЛ призовават клубовете, феновете и цялата футболна общественост да се присъединят към знаците на почит и да съхранят паметта на двете деца.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Редно е Славия да играе с черни екипи в знак на траур ,а бат Венци ще ги облече в бяло като булки.

    18:46 17.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове