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Полша си осигури билет за финалите на Лигата на нациите по волейбол

Полша си осигури билет за финалите на Лигата на нациите по волейбол

18 Юли, 2026 11:48 642 0

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Волейболните шампиони демонстрираха класа срещу Бразилия

Полша си осигури билет за финалите на Лигата на нациите по волейбол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Полша категорично си осигури място сред финалистите на волейболната Лига на нациите, след като разгроми Бразилия с чиста победа – 3:0 гейма (25:22, 28:26, 25:19) във втория си двубой от заключителния турнир на основната фаза.

Възпитаниците на Никола Гърбич показаха завидна форма и с осмата си победа от десет срещи се изкачиха на трето място във временното класиране. Така те си гарантираха участие във финалната седмица на надпреварата, която ще се проведе в китайския град Нинбо. С този успех Полша вече е недостижима в топ 7 и ще се бори за нов златен медал.

За разлика от полския тим, бразилците изпитаха горчивината на поражението и се смъкнаха до деветата позиция с шест победи и пет загуби. Шансовете им за класиране сред финалистите са почти илюзорни, а надеждите им за обрат се стопиха след днешния мач.

Ключова роля за успеха на Полша изиграха Камил Семенюк и Томаш Форнал, които реализираха по 13 точки и бяха истински двигатели на отбора. От бразилска страна Дарлан Соуса и капитанът Рикардо Лукарели се отличиха с по 12 точки, но усилията им не бяха достатъчни да спрат устрема на европейските шампиони.


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