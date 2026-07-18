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Турски клуб наддава за Кристиан Макун

Турски клуб наддава за Кристиан Макун

18 Юли, 2026 13:15 656 0

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  • национал

Венецуелският бранител на "сините" е в центъра на трансферна сага, докато се готви за европейски битки

Турски клуб наддава за Кристиан Макун - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Нновият член на турската Суперлига, Чорум, е отправил официално предложение за централния защитник на Левски Кристиан Макун. Според информация на "Мач Телеграф", турският клуб е готов да брои 1,5 милиона евро за услугите на венецуелския национал, като сумата трябва да бъде изплатена на два транша.

Ръководството на "сините" обаче не е склонно да приеме тези условия. От Левски държат или цялата сума да бъде преведена наведнъж, или офертата да бъде увеличена. Преговорите между двата клуба продължават с пълна сила, а развръзката се очаква в близките дни.

Докато бъдещето му виси на косъм, Кристиан Макун не губи концентрация и се подготвя за предстоящите европейски сблъсъци срещу Университатя Крайова. Венецуелецът пропусна голяма част от лятната подготовка заради ангажименти с националния отбор, но постепенно се завръща в игра – първо като резерва срещу Радник и Борац Баня Лука, а снощи вече започна като титуляр срещу Дунав.

През изминалия сезон Макун записа 24 мача и отбеляза едно попадение с екипа на Левски. Името му вече бе свързвано с други турски грандове, включително Трабзонспор, но до сделка така и не се стигна. Сега обаче интересът на Чорум изглежда сериозен, а според източници, шансът за трансфер надхвърля 50%.


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