Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите в Цуг

Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите в Цуг

19 Юли, 2026 17:51 365 0

  • тенис-
  • александър донски-
  • квалификациите-
  • турнира-
  • чалънджър-
  • цуг-
  • швейцария

Българинът се наложи над Марко Топо от Германия

Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите в Цуг - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Тенисистът Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира на клей от сериите „Чалънджър 125" в Цуг (Швейцария), който е с награден фонд от 203 900 евро.

27-годишният българин се наложи с 6:4, 6:1 над №374 в световната ранглиста Марко Топо (Германия) за 74 минути игра.

Донски проби за 4:3 в първия сет, а при 5:3 пропусна три сетбола при сервис на германеца. След това обаче той затвори сета с 6:4 на собствен сервис. Във втората част българинът поведе с 4:0 и без проблеми стигна до победата с 6:1.


За успеха си Донски заработи три точки за световната ранглиста, а за място в основната схема ще играе срещу победителя от мача между втория поставен в квалификациите Хуан Пабло Варияс (Перу) и Адриан Бойтан (Румъния).


Донски ще участва и в надпреварата на двойки. Българинът и партньорът му Сидхант Бантия (Индия), поставени под №2 в схемата, ще играят в първия кръг срещу участващите с „уайлд кард" представители на домакините Мика Брунолд и Патрик Шьон.


Друг национал на България Пьотр Нестеров ще играе по-късно днес в първия кръг на квалификациите на сингъл срещу Самуеле Пиери (Италия).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове