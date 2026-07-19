Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите в Цуг

Тенисистът Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира на клей от сериите „Чалънджър 125" в Цуг (Швейцария), който е с награден фонд от 203 900 евро.

27-годишният българин се наложи с 6:4, 6:1 над №374 в световната ранглиста Марко Топо (Германия) за 74 минути игра.

Донски проби за 4:3 в първия сет, а при 5:3 пропусна три сетбола при сервис на германеца. След това обаче той затвори сета с 6:4 на собствен сервис. Във втората част българинът поведе с 4:0 и без проблеми стигна до победата с 6:1.



За успеха си Донски заработи три точки за световната ранглиста, а за място в основната схема ще играе срещу победителя от мача между втория поставен в квалификациите Хуан Пабло Варияс (Перу) и Адриан Бойтан (Румъния).



Донски ще участва и в надпреварата на двойки. Българинът и партньорът му Сидхант Бантия (Индия), поставени под №2 в схемата, ще играят в първия кръг срещу участващите с „уайлд кард" представители на домакините Мика Брунолд и Патрик Шьон.



Друг национал на България Пьотр Нестеров ще играе по-късно днес в първия кръг на квалификациите на сингъл срещу Самуеле Пиери (Италия).