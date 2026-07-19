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Димитър Кузманов с шанс за основната схема в Тампере

Димитър Кузманов с шанс за основната схема в Тампере

19 Юли, 2026 18:41 437 0

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Българинът спечели мача си от първия кръг на пресявките

Димитър Кузманов с шанс за основната схема в Тампере - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов започна с успех участието си в квалификациите на сингъл на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър 75" в Тампере (Финландия). Надпреварата е с награден фонд от 97 640 евро.

Българинът, който е поставен под №3 в схемата на квалификациите, победи германеца Яник Опиц със 7:5, 6:2 за 80 минути на корта.

Кузманов направи решаващ пробив в 11-ия гейм по пътя към успеха в първия сет. Във втората част той поведе с 4:0 и без проблеми затвори мача.


В спор за място в основната схема българинът, който вече си осигури две точки за световната ранглиста, ще играе утре срещу №7 Максим Жанвие (Франция).


В турнира ще участва и още един българин – Антъни Генов. Той ще се включи в надпреварата на двойки в тандем с Чарлз Бари (Ирландия), а двамата ще се изправят в първия кръг срещу Шимон Келан (Полша) и Максимилиан Нойхрист (Австрия).


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