Димитър Кузманов с шанс за основната схема в Тампере

Димитър Кузманов започна с успех участието си в квалификациите на сингъл на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър 75" в Тампере (Финландия). Надпреварата е с награден фонд от 97 640 евро.

Българинът, който е поставен под №3 в схемата на квалификациите, победи германеца Яник Опиц със 7:5, 6:2 за 80 минути на корта.

Кузманов направи решаващ пробив в 11-ия гейм по пътя към успеха в първия сет. Във втората част той поведе с 4:0 и без проблеми затвори мача.



В спор за място в основната схема българинът, който вече си осигури две точки за световната ранглиста, ще играе утре срещу №7 Максим Жанвие (Франция).



В турнира ще участва и още един българин – Антъни Генов. Той ще се включи в надпреварата на двойки в тандем с Чарлз Бари (Ирландия), а двамата ще се изправят в първия кръг срещу Шимон Келан (Полша) и Максимилиан Нойхрист (Австрия).