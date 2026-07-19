ЦСКА показа резервния екип - от понеделник е в продажба

ЦСКА показа втория си екип за сезон 𝟐𝟎𝟐𝟔/𝟐𝟕, който е изцяло в бяло с характерни червени детайли и класическа яка. Изчистеният дизайн и елегантната визия съчетават традицията на клуба със съвременния му облик, превръщайки го в естествено продължение на армейската идентичност.
Всеки детайл носи своето послание. В задната част на яката са изписани точните географски координати на центъра на терена на стадион „Българска армия“. Всеки елемент от дизайна е създаден с уважение към клубната идентичност и ясната идея, че традицията и стремежът към развитие вървят ръка за ръка.
В долната част на фланелката отново присъства надписът „ЦСКА“ на глаголица, детайл, който отдава почит на българските корени и традиции.
От утре (понеделник, 20 юли) в 10:00ч. вторият официален екип ще бъде наличен в продажба в официалния клубен магазин на ул. „Солунска“ 12, както и онлайн на cska.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Димитър Иванков - Митко Талисмана
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За да не се загубят, вероятно...😂
Коментиран от #9
22:58 19.07.2026
2 Само не знам кой
Коментиран от #3
22:59 19.07.2026
3 Оня с рикията
До коментар #2 от "Само не знам кой":Имам един приятел, фен на Левски. Купи си екип с реклама, даде го на шивач да му преправи рекламата и сега на мястото на рекламата има една готина кръпка. По-добре изглежда, отколкото с тази глyпoтeвинa...
Коментиран от #6
23:03 19.07.2026
4 додо2026
23:08 19.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Евгени от Алфапласт
До коментар #3 от "Оня с рикията":Евалла за мъдрото решение!👍🏻
23:10 19.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Много хубав мач
23:33 19.07.2026
9 Мдаа!🤔
До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":Това е вън от съмнение! Пропуснали да тел. номер, на който да се обадят за изгубеният екземпляр! Като при кученцата- името, адреса, тел.
23:40 19.07.2026