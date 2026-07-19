Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА показа резервния екип - от понеделник е в продажба

ЦСКА показа резервния екип - от понеделник е в продажба

19 Юли, 2026 22:50 567 9

  • цска-
  • екип -
  • сезон 𝟐𝟎𝟐𝟔/𝟐𝟕-
  • дизайн-
  • географски координати-
  • стадион „българска армия“

В задната част на яката са изписани точните географски координати на центъра на терена на стадион „Българска армия“

ЦСКА показа резервния екип - от понеделник е в продажба - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

ЦСКА показа втория си екип за сезон 𝟐𝟎𝟐𝟔/𝟐𝟕, който е изцяло в бяло с характерни червени детайли и класическа яка. Изчистеният дизайн и елегантната визия съчетават традицията на клуба със съвременния му облик, превръщайки го в естествено продължение на армейската идентичност.

Всеки детайл носи своето послание. В задната част на яката са изписани точните географски координати на центъра на терена на стадион „Българска армия“. Всеки елемент от дизайна е създаден с уважение към клубната идентичност и ясната идея, че традицията и стремежът към развитие вървят ръка за ръка.

В долната част на фланелката отново присъства надписът „ЦСКА“ на глаголица, детайл, който отдава почит на българските корени и традиции.

От утре (понеделник, 20 юли) в 10:00ч. вторият официален екип ще бъде наличен в продажба в официалния клубен магазин на ул. „Солунска“ 12, както и онлайн на cska.bg.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    5 1 Отговор
    "В задната част на яката са изписани точните географски координати на центъра на терена на стадион „Българска армия“
    ----
    За да не се загубят, вероятно...😂

    Коментиран от #9

    22:58 19.07.2026

  • 2 Само не знам кой

    5 0 Отговор
    нормален фен ще си купи екип с реклама на комар...

    Коментиран от #3

    22:59 19.07.2026

  • 3 Оня с рикията

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Само не знам кой":

    Имам един приятел, фен на Левски. Купи си екип с реклама, даде го на шивач да му преправи рекламата и сега на мястото на рекламата има една готина кръпка. По-добре изглежда, отколкото с тази глyпoтeвинa...

    Коментиран от #6

    23:03 19.07.2026

  • 4 додо2026

    3 0 Отговор
    по добре да си взема 3 пържоли!

    23:08 19.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Оня с рикията":

    Евалла за мъдрото решение!👍🏻

    23:10 19.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Много хубав мач

    2 0 Отговор
    Вчера Абглия-Франция, ьнес мниги грозен мап Аржентина-Испания, голямо ритъне, блъскане и накъсване, испанците са гадове

    23:33 19.07.2026

  • 9 Мдаа!🤔

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    Това е вън от съмнение! Пропуснали да тел. номер, на който да се обадят за изгубеният екземпляр! Като при кученцата- името, адреса, тел.

    23:40 19.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове