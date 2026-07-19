ЦСКА показа резервния екип - от понеделник е в продажба

ЦСКА показа втория си екип за сезон 𝟐𝟎𝟐𝟔/𝟐𝟕, който е изцяло в бяло с характерни червени детайли и класическа яка. Изчистеният дизайн и елегантната визия съчетават традицията на клуба със съвременния му облик, превръщайки го в естествено продължение на армейската идентичност.

Всеки детайл носи своето послание. В задната част на яката са изписани точните географски координати на центъра на терена на стадион „Българска армия“. Всеки елемент от дизайна е създаден с уважение към клубната идентичност и ясната идея, че традицията и стремежът към развитие вървят ръка за ръка.

В долната част на фланелката отново присъства надписът „ЦСКА“ на глаголица, детайл, който отдава почит на българските корени и традиции.

От утре (понеделник, 20 юли) в 10:00ч. вторият официален екип ще бъде наличен в продажба в официалния клубен магазин на ул. „Солунска“ 12, както и онлайн на cska.bg.