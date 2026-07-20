Юрген Клоп пред прага на ново предизвикателство: договорът с Германия е въпрос на дни

Юрген Клоп намекна, че е близо до това да бъде назначен за селекционер на националния отбор на Германия по футбол.

Според "Скай Спортс" вече е постигнато споразумение между футболния съюз на страната и организацията Ред Бул, в която 59-годишният германец е директор на глобалния футбол.

"Нищо не е финализирано все още, но преговорите вървят добре и всичко се движи в правилната посока. Постигнал съм съгласие с тях и с Ред Бул, и то е много щедро, ако щете. Така че практически нищо не стои на пътя на това вече. Трябва да стане в следващите няколко дни в идеалния случай. В крайна сметка има само 60 дни до следващия международен мач. В някакъв момент трябва да бъде взето решение и то ще бъде взето", заяви Юрген Клоп пред Magenta TV.

Предишният старши треньор на Бундестима Юлиан Нагелсман подаде оставка след отпадането от Парагвай на 1/16-финалите на Световното първенство.

Юрген Клоп за последно беше мениджър на Ливърпул до 2024 година, извеждайки отбора до две титли във Висшата лига, Купата на Футболната асоциация, както и трофей от Шампионската лига.