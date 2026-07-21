ЦСКА отнесe сериозно наказание от УЕФА

ЦСКА бе наказан за ексцесиите по време на реванша от първия предварителен кръг на Лига Европа срещу северноирландския Дери Сити.

Двубоят в Дери бе прекъснат, след като се стигна до спречквания между феновете на двата тима.

От клуба днес потвърдиха, че „червените“ ще останат без подкрепата на своите фенове при гостуването на Карабах на 23 юли.

От ЦСКА разкриват още, че в следващите две години клубът ще бъде в процедура на пробация и ще плати глоба в размер на 55 000 евро.

Ето какво написаха от ЦСКА:

Апелативната комисия на УЕФА потвърди наказанието на ЦСКА да играе без подкрепа от своите привърженици при гостуването на ФК Карабах на 23 юли.

Санкцията е наложена във връзка с инцидентите от двубоя-реванш от 1 квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити.

На клуба ни е наложена обща финансова глоба в размер на 55 000 евро, а в допълнение ЦСКА ще изтърпи и 2-годишен период на пробация.