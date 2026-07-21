Английският Ливърпул може да има нови собственици, твърди авторитетното издание Financial Times. Досегашните собственици FSG потвърдиха, че преговарят с консорциум от инвеститори, водени от Амит Батия, подкрепени от семейство Митал. Става въпрос за дял в клуба за сделка, която би оценила клуба на над 6 милиарда долара.

Самият Амит Батия бе част от собствеността на английския КПР 18 сезона, като се оттегли от позицията си, за да може да инвестира в Ливърпул. Ако тази сделка се осъществи, се очаква мърсисайдци да получат повече инвестиции и да разполагат с по-добри финансови възможности.

Liverpool FC owner in talks to sell minority stake to Mittal family-backed consortium https://t.co/8kJtuK9QHt — Financial Times (@FT) July 21, 2026