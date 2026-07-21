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Ливърпул може да има нови собственици

Ливърпул може да има нови собственици

21 Юли, 2026 19:59 514 4

  • ливърпул-
  • футбол-
  • собственици

Става въпрос за дял в клуба за сделка, която би оценила клуба на над 6 милиарда долара

Ливърпул може да има нови собственици - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Английският Ливърпул може да има нови собственици, твърди авторитетното издание Financial Times. Досегашните собственици FSG потвърдиха, че преговарят с консорциум от инвеститори, водени от Амит Батия, подкрепени от семейство Митал. Става въпрос за дял в клуба за сделка, която би оценила клуба на над 6 милиарда долара.

Самият Амит Батия бе част от собствеността на английския КПР 18 сезона, като се оттегли от позицията си, за да може да инвестира в Ливърпул. Ако тази сделка се осъществи, се очаква мърсисайдци да получат повече инвестиции и да разполагат с по-добри финансови възможности.


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  • 2 Вай Вай Вай

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    Митал вай вай вай. Ако и Сашо Томов им го сложат както на цска-то...край край край

    20:49 21.07.2026

  • 3 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Феновете на Ливърпул с заплашили,че ще бойкотират домакинските мачове на отбора поради увеличението цените на билетите този сезон,ама надали.

    20:56 21.07.2026

  • 4 Порно

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