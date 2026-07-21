Треньорът на Левкси: Университатя е добър отбор, ще се постараем да предложим най-добрата наша версия

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите по време на официална пресконференция преди утрешния сблъсък с Университатя (Крайова). Двата тима се изправят един срещу друг във втория квалификационен кръг на Шампионска лига от 20:30 часа на стадион “Георги Аспарухов”. Специалистът разкри подробности около контузията на Оливер Камдем и коментира румънския си опонент. Пресконференцията беше излъчена на живо по Sportal.bg.

“Както всички мачове досега - при анализите подхождаме по същия начин. Важно е как ние ще стоим. Разбира се, анализираме и противника - силни и слаби страни. В някои аспекти от това как те играят, трябва да се съобразим и да анализираме техните силни страни.

При Оливер се обади стара травма в коляното. Искам да отбележа неговото отношение и начина, по който се държи. Неговото поведение е невероятно, от няколко дни изпитва тази контузия. Въпреки това, което изпитваше, той направи всичко възможно да вземе участие в двата мача с Борац. В крайна сметка дойде и обратната връзка от медицинския щаб, с която трябваше да се съобразим и да му дадем нужното време, за да може да се възстанови. Във връзка със стартовия състав - разбира се, че ми е ясен.

Утре ще вземем решение за Переа. Последният мач го завърши с лека контузия. Нищо сериозно, но утре ще преценим дали е подходящо да вземе участие, или не.

Не бих си позволил да правя сравнение между Университатя и Борац. Искам да показвам уважение към всеки един противник. Но що се отнася за противника и мнението ми - добър отбор. Определени знаят как да изглеждат добре като отбор на терена, как да притежават топката и да се защитават. Отбор, който притежава стил на игра, идентичност и яснота в действията си. С интересни футболисти, що се отнася до индивидуалности. Ще се постараем да предложим най-добрата наша версия, за да може да изравним силите, да стоим добре и да разберем в моментите какво се изисква от този мач, за да отведем мача в руслото, което искаме ние и да го спечелим.

Всеки момент е отделен, сезоните са различни. В момента не виждам смисъл да се връщаме какво се е случило преди три месеца. Трябва да останем в настоящето. Това, което казвам и на моите футболисти - съвременният футбол е доста различен. Заради правилата, които се налагат, нововъведенията и т.н. Знаете, че са позволени вече 5 смени, това ти дава варианти в зависимост от развоя на мача, какво да промениш и т.н.

Истината е, че по никакъв начин не ми влияе световната титла на Испания сега. Нашето участие в Световния шампионат всъщност е утре. Много съм щастлив, защото Световното първенство е нещо невероятно. Нормално е да си позитивно зареден, когато твоята държава спечели. За всички нас, които сме представители на тази страна и се занимаваме с футбол, е много добре. Много съм доволен, че спечелихме титлата, мисля, че беше заслужено. Бала си е Бала, не мога да сравнявам с испанските футболисти. Нашият Бала. Надяваме се да е такъв още дълго време.

Нека се съсредоточим върху мача утре. След което ден за ден, както винаги съм казвал. Трябва да останем фокусирани върху настоящето. Единственото, което ни интересува, е мачът утре.

Не става въпрос дали ни помагат, или пречат мачовете събота - четвъртък. Това е, което аз искам да се случва. Това значи да сме в европейските турнири. За нас е важно това да е начинът, по който да мислим и нашето съзнание да е насочено така. Да искаме да играем сряда - събота. Това означава, че сме и в Европа и в първенството. Абсурдно е да се оплакваме от този график”, заяви Веласкес.