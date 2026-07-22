Ноа Сонко Сундберг: Когато Станимир Стоилов ми се обади, просто нямаше как да откажа

Ноа Сонко Сундберг, познат на българските фенове от престоя си в Левски и Лудогорец, официално облече екипа на турския Гьозтепе. 27-годишният централен бранител, роден в Швеция с гамбийски корени, подписа тригодишен договор с клуба от Измир, който се води от добре познатия му наставник Станимир Стоилов.

В специално интервю за клубните медии Сонко Сундберг сподели, че решението да се присъедини към Гьозтепе е било повече от лесно. „Когато Станимир Стоилов ми се обади, просто нямаше как да откажа. Работили сме заедно в Левски и той ме познава отлично. Доверието и уважението между нас са взаимни“, разкри защитникът.

Освен с футбол, Сонко Сундберг се занимава с редица други дейности. „Завърших нутриционистика преди две години и в Швеция работя с няколко души в тази сфера. Интересувам се и от инвестиции – акции, криптовалути. Обичам да прекарвам време с приятели и да готвя. Животът ми е пъстър и изпълнен с различни страсти“, споделя той.

Сонко не крие възхищението си от новия си клуб. „Още преди да дойда, чух, че атмосферата тук е изключително приятелска. Всички ме приеха топло, чувствам се като част от едно голямо семейство. Това е нещо, което много ценя и ме мотивира да давам най-доброто от себе си“, казва той.

Защитникът подчертава, че работата със Стоилов е истинско предизвикателство. „Тренировките са тежки и динамични, но това е пътят към успеха. Познавам стила на Мъри и знам, че с него винаги се работи на високи обороти“, допълва Сонко.

Сонко Сундберг си спомня първата си среща с феновете на Гьозтепе още като противник. „Преди две години играх срещу тях и атмосферата в Измир беше феноменална. Привържениците са истински страстни и подкрепят отбора с цялото си сърце. Надявам се през този сезон да им донесем много радост и успехи“, завършва той.