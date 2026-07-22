Яник Синер вече е сред десетте най-успешни лидери в световната ранглиста на ATP

Яник Синер продължава да удивлява света на тениса със своята несломима воля и впечатляващи постижения. Само на 24 години, италианският ас вече се нареди сред десетте най-успешни играчи в историята на ATP по брой седмици на върха на световната ранглиста. С началото на 81-вата си седмица като номер 1, Синер официално изпревари легенди като Лейтън Хюит и Стефан Едберг, затвърждавайки мястото си сред най-големите имена в мъжкия тенис.

2026 година се оказва истински триумфален поход за Синер. След като през август миналата година отстъпи първото място на Карлос Алкарас след драматичен финал на US Open, италианецът демонстрира изключителна психическа устойчивост. Силното му представяне на европейските клей кортове, включително победата над Алкарас във финала на Монте Карло, му осигури завръщане на върха и началото на нова доминация – цели 15 поредни седмици като безспорен лидер.

С последния си престой на първото място, Яник Синер вече има повече седмици като номер 1 от Карлос Алкарас (66), Стефан Едберг (72) и Лейтън Хюит (80). Следващите цели пред него са още по-впечатляващи – Андре Агаси (101 седмици) и Бьорн Борг (109). Ако продължи със същото темпо, Синер може да се изкачи още по-нагоре в тази престижна класация още през настоящата година.

В момента Синер се радва на най-силния си период в кариерата. След като успешно защити титлата си на Уимбълдън, той води с внушителните 4 970 точки пред втория в ранглистата Александър Зверев. Предстои му участие в северноамериканските турнири на твърди кортове, където има отличен шанс да увеличи преднината си и да натрупа още ценни точки. Миналата година Синер пропусна Мастърса в Канада, но достигна финалите в Синсинати и на US Open – резултати, които сега може да подобри.

Пътят на Яник Синер към върха започна през юни 2024 г., когато за първи път оглави световната ранглиста след спечелването на Откритото първенство на Австралия – първата му титла от Големия шлем. Тогава италианецът остана на върха цели 65 поредни седмици – седмата най-дълга серия в историята на ATP.