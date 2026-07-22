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Лакатуш: Левски е силен и Крайова я чака много труден мач

Лакатуш: Левски е силен и Крайова я чака много труден мач

22 Юли, 2026 16:45 476 0

  • мариус лакатуш-
  • футбол-
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  • университатя крайова

„Честно казано, преди реванша на Левски с Борац Баня Лука (4:0), очаквах че Университатя Крайова да няма да има много труден мач в България

Лакатуш: Левски е силен и Крайова я чака много труден мач - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Румънската легенда Мариус Лакатуш предупреди Университатя Крайова за предстоящите мачове с Левски от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Той смята, че българският първенец има много силен състав.

„Честно казано, преди реванша на Левски с Борац Баня Лука (4:0), очаквах че Университатя Крайова да няма да има много труден мач в България“, заяви Лакатуш.

"След това гледах реванша и видях с какъв отбор разполагат българите. Не мисля, че ще е никак лесно, след като видях какво направиха у дома срещу Борац Баня Лука", добави той.

"На полувремето резултатът беше 0:0, но когато имаш девет чужденци на терена... Имат трима бразилци, един испанец и така нататък. Играчите на Крайова ще имат труден мач“, коментира европейският шампион със Стяуа за 1986 г.


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