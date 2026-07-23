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Реал Мадрид ускорява офанзивата за Родри, халфът е готов да напусне Манчестър Сити

Реал Мадрид ускорява офанзивата за Родри, халфът е готов да напусне Манчестър Сити

23 Юли, 2026 06:30 641 1

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  • футбол

Жозе Моуриньо настоява за привличането на носителя на „Златната топка“

Реал Мадрид ускорява офанзивата за Родри, халфът е готов да напусне Манчестър Сити - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Реал Мадрид е готов да ускори преговорите за привличането на Родри, след като полузащитникът на Манчестър Сити е дал ясно да се разбере, че е отворен към завръщане в Испания. Според “L’Équipe” именно испанският национал е голямата трансферна цел на „кралския клуб“ за подсилване на халфовата линия.

Интересът на мадридчани към носителя на „Златната топка“ не е от вчера. Клубът следи развитието му още от 2024 година, но досега Манчестър Сити неизменно е настоявал за трансферна сума от около 100 милиона евро. Сега ситуацията е различна, тъй като договорът на 30-годишния футболист изтича след една година и в Мадрид вярват, че могат да договорят значително по-ниска цена.

Допълнителен коз за Реал е желанието на самия Родри да се завърне в Испания. Бившият футболист на Атлетико Мадрид не крие, че иска отново да играе в родината си, като е готов дори да облече екипа на големия градски съперник на клуба, в който започна професионалната си кариера.


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  • 1 Ташо

    1 0 Отговор
    За Родри е ясно , а с Педри какво става?

    07:33 23.07.2026

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