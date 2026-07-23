Реал Мадрид ускорява офанзивата за Родри, халфът е готов да напусне Манчестър Сити

Реал Мадрид е готов да ускори преговорите за привличането на Родри, след като полузащитникът на Манчестър Сити е дал ясно да се разбере, че е отворен към завръщане в Испания. Според “L’Équipe” именно испанският национал е голямата трансферна цел на „кралския клуб“ за подсилване на халфовата линия.

Интересът на мадридчани към носителя на „Златната топка“ не е от вчера. Клубът следи развитието му още от 2024 година, но досега Манчестър Сити неизменно е настоявал за трансферна сума от около 100 милиона евро. Сега ситуацията е различна, тъй като договорът на 30-годишния футболист изтича след една година и в Мадрид вярват, че могат да договорят значително по-ниска цена.

Допълнителен коз за Реал е желанието на самия Родри да се завърне в Испания. Бившият футболист на Атлетико Мадрид не крие, че иска отново да играе в родината си, като е готов дори да облече екипа на големия градски съперник на клуба, в който започна професионалната си кариера.