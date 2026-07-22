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В Аржентина намериха виновник за загубения финал на Мондиал 2026 (ВИДЕО)

В Аржентина намериха виновник за загубения финал на Мондиал 2026 (ВИДЕО)

22 Юли, 2026 17:45 1 814 9

  • мондиал 2026-
  • аржентина-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • диего симеоне-
  • джулиано симеоне

Хиляди фенове в социалните мрежи го обвиняват, че не е проследил Феран Торес при гола на Испания, който донесе световната титла на "Ла Роха"

В Аржентина намериха виновник за загубения финал на Мондиал 2026 (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От финала на Мондиал 2026 минаха вече 3 дни, но страстите в Аржентина не секват. В страната на вече бившите световни шампиони намериха виновник за загубения финал. Става дума за сина на Диего Симеоне - Джулиано Симеоне.

Хиляди фенове в социалните мрежи го обвиняват, че не е проследил Феран Торес при гола на Испания, който донесе световната титла на "Ла Роха" .

Вестник „La Nación“ пък посвети статия на този въпрос. "След като голът беше отбелязан, докато Торес вече крещеше еуфорично, Симеоне се наведе и намести дясната си обувка и оправи чорапите си. Несъмнено липсата на концентрация на Джулиано оказа влияние върху гола на испанците“, пише изданието.

Маурисио Педроса, журналист от ESPN, посочи сина на Чоло Симеоне като основен виновник за поражението на Аржентина. „Чорапите на Чолито струваха на Аржентина световната титла“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джиджи Мардата

    6 4 Отговор
    Еми прави са. Пълна марда. Влезна резерва в 70-та минута и половин час след това се разхожда все едно е Меси.

    17:50 22.07.2026

  • 2 Да играеш за 0 на 0 на финал е

    12 1 Отговор
    Кауза пердута загубена кауза

    17:58 22.07.2026

  • 3 Някой

    11 0 Отговор
    Там трябваше да е изгоненият Енцо Фернандес. Очакват от нападател да пази. Защо не кажат за Меси как пази? Иначе Енцо Фернандес ги измъкна срещу Англия.

    18:07 22.07.2026

  • 4 Някой

    16 0 Отговор
    Както е поговорка, след като се обърне каруцата пътища много.

    Ако бяха спечелили с този футбол, щеше да е срам за футбола.

    18:08 22.07.2026

  • 5 123

    1 0 Отговор
    Златната резерва Симеоне. Ох, чакайте малко... ! 😁
    Сега въпроса е кой и колко му е платил предварително. Вероятно е знаел, че шанса да е вкаран като резерва в най-критичните последни минути е огромен.

    18:09 22.07.2026

  • 6 Дзак

    1 0 Отговор
    Някога играеха по-хубаво!

    18:10 22.07.2026

  • 7 Ицо

    11 0 Отговор
    Виновник за загубения финал е треньорът! Симеоне може да е виновен за гола, но не и за загубения мач. 120 минути не стигнаха на аржентинците да покажат желание за победа. Каква беше тази тактика цял мач да рушат играта...Бях за тях, но много ме разочароваха. През този турнир ако не беше Меси сигурно и от групите нямаше да излязат.

    18:21 22.07.2026

  • 8 С 10 МЕСИта

    10 0 Отговор
    ДА БЯХТЕ ПАК ЩЯХТЕ ДА ЗАГУБИТЕ.КАК ДА СПЕЧЕЛИШ КАТО НЯМАШ УДАР КЪМ ВРАТАТА. ИСПАНЦИТЕ ВИ НАПРАВИХА РАЗНОГЛЕДИ. НАЙ ВИНОВЕН Е ВСЕ ПАК ОНЗИ КАРАТИСТА ЕНЦО ФЕРНАНДЕС И ДЖУДИСТА ПАРЕДЕС.

    19:04 22.07.2026

  • 9 Пешо

    0 0 Отговор
    Ако не бяха го бутнали Нико, нямаше да може да подаде към Торес !

    19:34 22.07.2026

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