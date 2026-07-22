В Аржентина намериха виновник за загубения финал на Мондиал 2026 (ВИДЕО)

От финала на Мондиал 2026 минаха вече 3 дни, но страстите в Аржентина не секват. В страната на вече бившите световни шампиони намериха виновник за загубения финал. Става дума за сина на Диего Симеоне - Джулиано Симеоне.

Хиляди фенове в социалните мрежи го обвиняват, че не е проследил Феран Торес при гола на Испания, който донесе световната титла на "Ла Роха" .

Вестник „La Nación“ пък посвети статия на този въпрос. "След като голът беше отбелязан, докато Торес вече крещеше еуфорично, Симеоне се наведе и намести дясната си обувка и оправи чорапите си. Несъмнено липсата на концентрация на Джулиано оказа влияние върху гола на испанците“, пише изданието.

Маурисио Педроса, журналист от ESPN, посочи сина на Чоло Симеоне като основен виновник за поражението на Аржентина. „Чорапите на Чолито струваха на Аржентина световната титла“.

@Simeone que mala suerte que el bulto de@giulianosimeone perdiera la marca en el.gol de España por subirse sus calcetas

Gracias a el perdieron el campeonato

Jajajajaja bulto sobrevalorado pic.twitter.com/GdWVy5V1ku — Jason Godinez (@CronistaGodinez) July 20, 2026