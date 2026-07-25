11.00 Волейбол, Бразилия – Италия (жени) МАХ Спорт 2
11.05 Формула 3, спринт за Гран при на Унгария Диема спорт 3
12.00 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 20, мъже Евроспорт 1
12.20 Порше Суперкъп, квалификация за Гран при на Унгария Диема спорт 3
13.30 Формула 1, трета тренировка за Гран при на Унгария Диема спорт 3
13.30 Фехтовка: Световен шампионат в Хонгконг Евроспорт 2
14.00 Волейбол, Китай - Турция (жени) МАХ Спорт 2
15.15 Формула 2, спринт за Гран при на Унгария Диема спорт 3
15.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
17.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Унгария Диема спорт 3
19.00 ЦСКА 1948 – Ботев (Вр) Диема спорт
19.00 Тенис, турнир в Кицбюел МАХ Спорт 1
19.30 Тенис, турнир в Ещорил МАХ Спорт 3
20.00 Голф: PGA тур, 3М Оупън, трети ден Евроспорт 2
21.00 Плуване: Игри на Британската общност, Глазгоу, втори ден Евроспорт 1
21.15 Локомотив (Сф) – Левски Диема спорт
21.30 Тенис, турнир в Ещорил МАХ Спорт 3
Спортът по ТВ в събота (25 юли)
25 Юли, 2026 07:57 1 064 0
Ето какво може да гледаме днес
11.00 Волейбол, Бразилия – Италия (жени) МАХ Спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА