Челси взима Джордан Хендерсън без трансферна сума? Ето защо Брентфорд ще го пусне безплатно

Челси е напът да осъществи един от най-изненадващите трансфери на лятото, след като проявява сериозен интерес към ветерана Джордан Хендерсън. Още по-любопитното е, че английският национал може да пристигне на „Стамфорд Бридж“ без трансферна сума, въпреки че договорът му с Брентфорд е валиден до лятото на 2027 година.

Според информация на “talkSPORT” причината се крие в неофициално джентълменско споразумение между Хендерсън и собственика на Брентфорд Мат Бенъм. При подписването на договора двете страни са се разбрали устно, че ако се появи добра възможност за трансфер, клубът няма да му пречи да си тръгне без финансови претенции.

Макар подобна клауза да не фигурира официално в контракта, ръководството на Брентфорд възнамерява да спази дадената дума. Именно затова на Хендерсън вече е било разрешено да преговаря с Челси, а самият футболист е готов да приеме предложението на лондончани.

Интересът на Челси изненада мнозина, тъй като 36-годишният полузащитник пристигна в Брентфорд едва преди година. Още по-изненадващо е, че „сините“ работят и по привличането на друг опитен футболист – 35-годишния нападател Дани Уелбек.

Новият мениджър на Челси Шаби Алонсо очевидно променя трансферната стратегия на клуба. Вместо да залага единствено на млади таланти, испанецът търси лидери с богат опит, които да внесат характер и стабилност в съблекалнята.

Тази политика обаче не убеждава всички. Популярният журналист и привърженик на Челси Рори Дженингс призна, че оценява лидерските качества на Хендерсън и огромната му роля в успехите на Ливърпул под ръководството на Юрген Клоп, но се съмнява дали ветеранът все още може да се представя на най-високо ниво.

„Със сигурност имаме нужда от лидери и високи стандарти, но не съм убеден, че Джордан Хендерсън е правилният човек. Харесвам го като футболист и уважавам всичко, което направи за Ливърпул, но не знам дали все още е готов да играе на това ниво. Самият факт, че сме свързвани с него, донякъде ме притеснява“, коментира Дженингс.

Ако сделката бъде финализирана, Хендерсън ще се превърне в едно от най-неочакваните попълнения на Челси през това трансферно лято.