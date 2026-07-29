Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси взима Джордан Хендерсън без трансферна сума? Ето защо Брентфорд ще го пусне безплатно

Челси взима Джордан Хендерсън без трансферна сума? Ето защо Брентфорд ще го пусне безплатно

29 Юли, 2026 09:54 632 0

  • челси-
  • трансфери-
  • джордан хендерсън-
  • стамфорд бридж-
  • трансферна сума-
  • брентфорд-
  • мат бенъм

Ветеранът има още една година от договора си, но джентълменско споразумение с ръководството на Брентфорд може да му отвори пътя към „Стамфорд Бридж“

Челси взима Джордан Хендерсън без трансферна сума? Ето защо Брентфорд ще го пусне безплатно - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Челси е напът да осъществи един от най-изненадващите трансфери на лятото, след като проявява сериозен интерес към ветерана Джордан Хендерсън. Още по-любопитното е, че английският национал може да пристигне на „Стамфорд Бридж“ без трансферна сума, въпреки че договорът му с Брентфорд е валиден до лятото на 2027 година.

Според информация на “talkSPORT” причината се крие в неофициално джентълменско споразумение между Хендерсън и собственика на Брентфорд Мат Бенъм. При подписването на договора двете страни са се разбрали устно, че ако се появи добра възможност за трансфер, клубът няма да му пречи да си тръгне без финансови претенции.

Макар подобна клауза да не фигурира официално в контракта, ръководството на Брентфорд възнамерява да спази дадената дума. Именно затова на Хендерсън вече е било разрешено да преговаря с Челси, а самият футболист е готов да приеме предложението на лондончани.

Интересът на Челси изненада мнозина, тъй като 36-годишният полузащитник пристигна в Брентфорд едва преди година. Още по-изненадващо е, че „сините“ работят и по привличането на друг опитен футболист – 35-годишния нападател Дани Уелбек.

Новият мениджър на Челси Шаби Алонсо очевидно променя трансферната стратегия на клуба. Вместо да залага единствено на млади таланти, испанецът търси лидери с богат опит, които да внесат характер и стабилност в съблекалнята.

Тази политика обаче не убеждава всички. Популярният журналист и привърженик на Челси Рори Дженингс призна, че оценява лидерските качества на Хендерсън и огромната му роля в успехите на Ливърпул под ръководството на Юрген Клоп, но се съмнява дали ветеранът все още може да се представя на най-високо ниво.

„Със сигурност имаме нужда от лидери и високи стандарти, но не съм убеден, че Джордан Хендерсън е правилният човек. Харесвам го като футболист и уважавам всичко, което направи за Ливърпул, но не знам дали все още е готов да играе на това ниво. Самият факт, че сме свързвани с него, донякъде ме притеснява“, коментира Дженингс.

Ако сделката бъде финализирана, Хендерсън ще се превърне в едно от най-неочакваните попълнения на Челси през това трансферно лято.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове