Тежък удар по шампиона: Ландо Норис с наказание от 10 места на старта в Белгия

Действащият световен шампион във Формула 1 Ландо Норис ще бъде наказан с преместване с десет места назад на стартовата решетка за предстоящото Гран при на Белгия в неделя. Причината за тежката санкция е решението на неговия отбор Макларън да смени част от контролната електроника на болида му, съобщава „Ройтерс“.

Според правилника на Формула 1, пилотите имат право на максимум три смени на компоненти по електрониката в рамките на един състезателен сезон. Всяка следваща подмяна автоматично води до наказание.

От лагера на британския тим разкриха, че лимитът е бил изчерпан след поредица от технически проблеми през годината:

Март (Гран при на Китай): Първата повреда на електрониката, заради която Норис изобщо не успя да стартира в надпреварата.

Март (Гран при на Япония): Наложи се втора принудителна промяна в компонентите.

Юни (Гран при на Монако): Третата и последна позволена подмяна по болида.

Наказанието е сериозен удар по амбициите на Норис, който през миналия сезон стартира от полпозишън на емблематичната писта „Спа-Франкоршан“.

През тази година обаче ситуацията за Макларън е коренно различна. Отборът загуби сериозна част от инерцията си и към момента заема третото място в класирането при конструкторите, изоставайки зад екипите на Мерцедес и Ферари. Предстоящото състезание в Белгия ще бъде сериозен тест за възможностите на британеца да си пробие път напред от дъното на решетката.