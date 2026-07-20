Виктория Ангелова покори Европа: Златен скок и нов рекорд

Виктория Ангелова изгря като истинска звезда на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години, което се проведе в живописния италиански град Риети. Със забележителен скок от 13.98 метра, младата надежда на българската атлетика завоюва златния медал в тройния скок.

Със своя феноменален резултат Виктория подобри личния си рекорд и постави нов рекорд на европейските първенства до 18 години. Само 20 сантиметра я разделиха от националния рекорд на Александра Начева (14.18 м), а с този скок Ангелова се нареди на престижното 11-о място във вечната българска ранглиста при жените. Възпитаничката на треньора Георги Помашки пристигна в Риети като фаворитка, оглавявайки европейската и световната ранглиста за сезона с 13.53 м – и напълно оправда очакванията.

Триумфът на Виктория Ангелова донесе десетото отличие за България в историята на европейските първенства до 18 години и трето злато за страната ни от този престижен форум. Преди нея европейски шампиони са ставали Лъчезар Вълчев (троен скок, 2022 г.) и Радина Величкова (100 м, 2024 г.).