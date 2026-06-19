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Пламен Андреев ще продължи кариерата си в нов отбор

Пламен Андреев ще продължи кариерата си в нов отбор

19 Юни, 2026 12:30 395 0

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Юношата на Левски ще премине в новия си клуб с постоянен трансфер, като не се споменава срещу каква сума

Пламен Андреев ще продължи кариерата си в нов отбор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Младежкият национал на България Пламен Андреев ще продължи кариерата си в Дебрецен. Вестник Nemzeti Sport твърди, че унгарският клуб е постигнал договорка с Фейенорд за трансфера на 21-годишния страж.

Юношата на Левски ще премине в новия си клуб с постоянен трансфер, като не се споменава срещу каква сума.

Фейенорд привлече Пламен Андреев от "сините" през лятото на 2024 година за 1.2 млн. евро. През миналия сезон стражът беше под наем в Сантандер, а след това и в Лех Познан, с който стана шампион на Полша.

Дебрецен привлича младежкия национал на България за заместник на напускащия титуляр Патрик Демйен. Информацията гласи, че представители на унгарския клуб са гледали изявите на Андреев в Полша и са останали доволни от видяното.

Очаква се съвсем скоро сделката да бъде обявена официално.


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