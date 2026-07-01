Йелена Остапенко и Наоми Осака с впечатляващи победи на Уимбълдън

Йелена Остапенко от Латвия и Наоми Осака от Япония не оставиха никакви съмнения в превъзходството си, като с лекота преодоляха втория кръг и си осигуриха място сред най-добрите 32 на Уимбълдън.

Йелена Остапенко, полуфиналистка от 2018 година и настояща №31 в световната ранглиста, буквално прелетя през хърватката Антония Ружич. Латвийката даде само два гейма на съперничката си, като затвори мача с убедителното 6:2, 6:0. Срещата, която бе първа между двете на професионално ниво, продължи малко повече от 60 минути – достатъчно време Остапенко да демонстрира мощната си игра и безкомпромисен стил.

В следващия кръг Остапенко ще се изправи срещу победителката от интригуващия сблъсък между световната №1 Арина Сабаленка и американката МакКартни Кеслър, която заема 57-ото място в класацията.

Наоми Осака, която заема 14-ата позиция в световната ранглиста, също не срещна сериозна съпротива във втория си двубой. Японската тенисистка се наложи с 6:3, 6:2 над рускинята Анастасия Гасанова, която е №225 в света. Това бе първа среща между двете състезателки, а Осака показа стабилна игра и хладнокръвие, които ѝ донесоха четвърто участие в третия кръг на Уимбълдън – и второ поредно.

В следващата фаза Осака ще се изправи срещу победителката от двубоя между индонезийката Джанис Тиен (№42) и австралийката Дария Касаткина (№65). Японката ще се опита за първи път в кариерата си да премине отвъд третия кръг на лондонския турнир.