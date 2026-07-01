Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Йелена Остапенко и Наоми Осака с впечатляващи победи на Уимбълдън

Йелена Остапенко и Наоми Осака с впечатляващи победи на Уимбълдън

1 Юли, 2026 17:21 368 0

  • уимбълдън-
  • йелена остапенко-
  • наоми осака-
  • тенис-
  • голям шлем-
  • победи-
  • трети кръг-
  • жени-
  • спортни новини

Латвийската звезда и японската сензация демонстрираха класа на тревните кортове в Лондон

Йелена Остапенко и Наоми Осака с впечатляващи победи на Уимбълдън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Йелена Остапенко от Латвия и Наоми Осака от Япония не оставиха никакви съмнения в превъзходството си, като с лекота преодоляха втория кръг и си осигуриха място сред най-добрите 32 на Уимбълдън.

Йелена Остапенко, полуфиналистка от 2018 година и настояща №31 в световната ранглиста, буквално прелетя през хърватката Антония Ружич. Латвийката даде само два гейма на съперничката си, като затвори мача с убедителното 6:2, 6:0. Срещата, която бе първа между двете на професионално ниво, продължи малко повече от 60 минути – достатъчно време Остапенко да демонстрира мощната си игра и безкомпромисен стил.

В следващия кръг Остапенко ще се изправи срещу победителката от интригуващия сблъсък между световната №1 Арина Сабаленка и американката МакКартни Кеслър, която заема 57-ото място в класацията.

Наоми Осака, която заема 14-ата позиция в световната ранглиста, също не срещна сериозна съпротива във втория си двубой. Японската тенисистка се наложи с 6:3, 6:2 над рускинята Анастасия Гасанова, която е №225 в света. Това бе първа среща между двете състезателки, а Осака показа стабилна игра и хладнокръвие, които ѝ донесоха четвърто участие в третия кръг на Уимбълдън – и второ поредно.

В следващата фаза Осака ще се изправи срещу победителката от двубоя между индонезийката Джанис Тиен (№42) и австралийката Дария Касаткина (№65). Японката ще се опита за първи път в кариерата си да премине отвъд третия кръг на лондонския турнир.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове