Млада чешка сензация шокира Арина Сабаленка в Синсинати

Истинска сензация на осминафиналите на престижния турнир WTA 1000 в Синсинати, където 20-годишната чехкиня Сара Бейлек демонстрира изключителна хладнокръвност и елиминира първата в световната ранглиста Арина Сабаленка. Младата надежда на Чехия триумфира с резултат 7:6(7), 6:4 след почти два часа оспорвана битка на твърдите кортове в САЩ.

Впечатляващата игра на Бейлек се отрази и в статистиката – тя реализира три аса и не допусна нито една двойна грешка, докато опитната ѝ съперничка от Беларус се препъна цели четири пъти на сервис. Чехкинята спечели 31 от 46 точки на първи сервис и успя да пробие Сабаленка цели пет пъти, докато световната номер 1 оползотвори само две от шестте си възможности за пробив.

След този забележителен успех Сара Бейлек ще се изправи срещу местната любимка Мадисън Кийс в четвъртфиналите.