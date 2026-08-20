Млада чешка сензация шокира Арина Сабаленка в Синсинати

Истинска сензация на осминафиналите на престижния турнир WTA 1000 в Синсинати, където 20-годишната чехкиня Сара Бейлек демонстрира изключителна хладнокръвност и елиминира първата в световната ранглиста Арина Сабаленка. Младата надежда на Чехия триумфира с резултат 7:6(7), 6:4 след почти два часа оспорвана битка на твърдите кортове в САЩ.
Впечатляващата игра на Бейлек се отрази и в статистиката – тя реализира три аса и не допусна нито една двойна грешка, докато опитната ѝ съперничка от Беларус се препъна цели четири пъти на сервис. Чехкинята спечели 31 от 46 точки на първи сервис и успя да пробие Сабаленка цели пет пъти, докато световната номер 1 оползотвори само две от шестте си възможности за пробив.
След този забележителен успех Сара Бейлек ще се изправи срещу местната любимка Мадисън Кийс в четвъртфиналите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тенис фен
Коментиран от #2
15:27 20.08.2026
2 Дръндрън
До коментар #1 от "тенис фен":Да, в женския тенис като че ли най-силно се представят именно американки и чехкини !
Впечатляващо за малка Чехия да доминира заедно със САЩ :)
Няколко години две чехкини бяха постоянно в Топ-10 - Петра Квитова и Каролина Плишкова .
Друга особеност на чешкия женски тенис е и играта с лява ръка.
А напоследък и мъжете - чехи започнаха да имат силно присъствие .
16:23 20.08.2026