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Млада чешка сензация шокира Арина Сабаленка в Синсинати

Млада чешка сензация шокира Арина Сабаленка в Синсинати

20 Август, 2026 15:18 706 2

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Сара Бейлек с историческа победа над световната номер 1, предстои ѝ сблъсък с Мадисън Кийс

Млада чешка сензация шокира Арина Сабаленка в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Истинска сензация на осминафиналите на престижния турнир WTA 1000 в Синсинати, където 20-годишната чехкиня Сара Бейлек демонстрира изключителна хладнокръвност и елиминира първата в световната ранглиста Арина Сабаленка. Младата надежда на Чехия триумфира с резултат 7:6(7), 6:4 след почти два часа оспорвана битка на твърдите кортове в САЩ.

Впечатляващата игра на Бейлек се отрази и в статистиката – тя реализира три аса и не допусна нито една двойна грешка, докато опитната ѝ съперничка от Беларус се препъна цели четири пъти на сервис. Чехкинята спечели 31 от 46 точки на първи сервис и успя да пробие Сабаленка цели пет пъти, докато световната номер 1 оползотвори само две от шестте си възможности за пробив.

След този забележителен успех Сара Бейлек ще се изправи срещу местната любимка Мадисън Кийс в четвъртфиналите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тенис фен

    2 0 Отговор
    Изненада е, но не и на фона на годишната класация при жените. Младата чехкиня е 31-ва, а е едва 5-та ракета на страната си. Традициите и конкуренцията на местно ниво, водят до това качество. Единствено американките имат повече - цели 7 състезателки в първите 32.

    Коментиран от #2

    15:27 20.08.2026

  • 2 Дръндрън

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "тенис фен":

    Да, в женския тенис като че ли най-силно се представят именно американки и чехкини !

    Впечатляващо за малка Чехия да доминира заедно със САЩ :)

    Няколко години две чехкини бяха постоянно в Топ-10 - Петра Квитова и Каролина Плишкова .
    Друга особеност на чешкия женски тенис е и играта с лява ръка.
    А напоследък и мъжете - чехи започнаха да имат силно присъствие .

    16:23 20.08.2026

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