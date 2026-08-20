На 46 години Роналдиньо ще играе в Италия

Световноизвестният бразилски магьосник с топка в краката – Роналдиньо, официално стъпи на италианска земя, за да се присъедини към новия си клуб Равена. След почти десетилетие далеч от професионалния футбол, 46-годишният бивш ас на Барселона и Милан се завръща на сцената, този път в редиците на амбициозния тим от Серия C.

Роналдиньо пристигна с частен самолет на летище Форли, разположено само на 30 километра от Равена. Усмихнат и в отлично настроение, той не пропусна да зарадва служителите на летището, като раздаде автографи върху футболни топки. След кратка среща с феновете, които го очакваха с нетърпение, бразилецът се отправи към града, придружен от президента на клуба Игнацио Чиприани.

Вълнението сред привържениците на Равена е осезаемо – тази вечер на плажа ще се състои бляскава церемония, на която ще бъде представен целият отбор. Кулминацията, разбира се, ще бъде появата на самия Роналдиньо, който ще излезе последен пред публиката. Очаква се събитието да привлече стотици фенове и медии, жадни да зърнат футболната легенда отблизо.

Макар че Роналдиньо няма да вземе участие в първия мач на Равена за сезона срещу Реджо Емилия, феновете не губят надежда скоро да го видят в действие. Засега не е ясно кога ще бъде неговият официален дебют, но президентът Чиприани не крие мечтата си – да види как бразилската звезда бележи последния си гол именно с екипа на Равена.