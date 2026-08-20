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Люис Хамилтън: Никога не съм имал такава лятна пауза през цялата си кариера

Люис Хамилтън: Никога не съм имал такава лятна пауза през цялата си кариера

20 Август, 2026 21:55 542 1

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Британската легенда разкрива тайната на успеха си през 20-ата си година на пистата

Люис Хамилтън: Никога не съм имал такава лятна пауза през цялата си кариера - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Eдин от най-емблематичните пилоти във Формула 1 - Люис Хамилтън, навлиза във втората половина на сезона с невиждана досега енергия и самочувствие. След като отбеляза първата си победа за отбора на Ферари, 41-годишният британец се намира в отлична позиция в шампионата, макар и да изостава с 50 точки от лидера Андреа Кими Антонели от Мерцедес.

В навечерието на Гран при на Нидерландия, Хамилтън сподели пред медиите, че тази година е избрал да посвети лятната си почивка на интензивни тренировки, вместо на традиционните партита. „Никога не съм имал такава лятна пауза през цялата си кариера. Чувствам се по-силен и по-подготвен от всякога преди началото на втория полусезон“, заяви той с гордост.

Хамилтън подчерта, че се чувства не само отпочинал, но и истински освежен – усещане, което не е изпитвал от години. „Това е нещо различно. Не просто почивка, а истинско презареждане. Приятно е да усещаш такава свежест след толкова години на върха“, допълни той.

Със завидна физическа форма и подновена мотивация, Люис Хамилтън е решен да се бори до последния завой за шампионската корона.


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