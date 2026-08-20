Арсенал в напрежение: Участието на Бруно Гимараеш срещу Ковънтри Сити остава неясно

В навечерието на дългоочаквания двубой между Арсенал и Ковънтри Сити, феновете на лондонския гранд са в трескаво очакване – ще видят ли Бруно Гимараеш на терена? След като халфът пристигна на "Емиратс" с гръм и трясък от Нюкасъл срещу внушителните 75 милиона паунда, съдбата му за петъчния мач остава под въпросителна.

Гимараеш получи неприятна контузия по време на ожесточения двубой за Суперкупата срещу Манчестър Сити, което постави под съмнение дебюта му във Висшата лига с екипа на Арсенал. Мениджърът Микел Артета сподели пред медиите, че възстановяването на бразилеца върви по план, но решението за участието му ще бъде взето в последния момент.

"Колкото по-обединени и доминиращи сме, толкова по-лесно ще постигнем целите си," категоричен бе Артета. Той подчерта, че всяка позиция в отбора изисква максимална конкуренция и свежи сили, за да може Арсенал да се бори за върха. Запитан за евентуални нови попълнения, включително слуховете около Езри Конса от Астън Вила, наставникът остана лаконичен: "Все още няма какво да обявим официално".

Въпреки че Арсенал е сред най-успешните клубове в Англия с 14 шампионски титли, тимът все още не е успял да спечели две поредни отличия във Висшата лига. Артета обаче е оптимист: "Чувствам се различен, вдъхновен и по-амбициозен от всякога. Отборът е гладен за успехи и вярвам, че този сезон ще бъде повратен момент за нас. Започваме отначало и трябва да докажем, че сме по-силни от всякога".