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Кога Левски и ЦСКА ще разберат съперниците си в основните фази на евротурнирите?

Кога Левски и ЦСКА ще разберат съперниците си в основните фази на евротурнирите?

25 Август, 2026 09:56 584 1

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Българските футболни тимове очакват с нетърпение жребиите за груповата фаза на евротурнирите

Кога Левски и ЦСКА ще разберат съперниците си в основните фази на евротурнирите? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

С наближаването на есента, страстите около Левски и ЦСКА се нажежават до червено. Двата най-успешни български клуба вече си осигуриха място в груповата фаза на един от трите престижни европейски клубни турнира, но все още не е ясно в кой точно ще се състезават. Независимо от развоя на плейофите, и „сините“, и „червените“ ще бъдат сред участниците в основната фаза на някой от турнирите, като ще попаднат в последната урна при жребия.

УЕФА официално обяви датите и часовете за тегленето на жребиите за груповата фаза на трите европейски надпревари:

- Шампионска лига: Жребият ще се проведе на 27 август (четвъртък) от 19:00 часа българско време. Ако Левски успее да елиминира гръцкия АЕК Атина, „сините“ ще научат имената на своите съперници в най-елитния турнир само ден след реванша.

- Лига Европа: В случай на отпадане от АЕК, Левски ще продължи директно в групите на Лига Европа, чийто жребий е насрочен за 28 август (петък) от 14:00 часа.

- Лига на конференциите: Ако ЦСКА не успее да навакса пасива си срещу ОФИ Крит, „армейците“ ще се включат в третия по сила турнир. Жребият за Лигата на конференциите ще се състои веднага след този за Лига Европа, също в петък.

Какво очаква българските представители?

Шампионска лига и Лига Европа: Всеки отбор ще изиграе по осем мача в груповата фаза – четири у дома и четири като гост. Участниците са разпределени в четири урни, като всеки клуб ще срещне по два съперника от всяка урна – един на свой терен и един на чужд.

Лига на конференциите: Тук програмата е по-компактна – шест двубоя (три домакинства и три гостувания). Отборите са разпределени в шест урни, като всеки ще премери сили с по един съперник от всяка урна.


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  • 1 Хан Ауспух

    2 0 Отговор
    oлигoфppeни, няма групи вече , има основна фаза от 1 група! вече 3 години.

    10:48 25.08.2026

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