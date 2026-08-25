Алберто Морено подсилва Майорка в Сегунда дивисион

Алберто Морено, добре познат на феновете на Ливърпул и испанската Ла Лига, официално се присъедини към Майорка. След като тимът от Балеарските острови изпадна от Примера дивисион, ръководството не губи време и привлече 34-годишния бранител със свободен трансфер, като договорът му е до лятото на 2027 година, с възможност за удължаване.

Морено, който изгради солидна репутация в Европа, се завръща в родината си след двугодишен престой в италианския Комо. Преди това той блестя с екипите на Виляреал и Севиля, а най-големият му успех дойде с Ливърпул, където стана шампион на Англия и вдигна европейски трофеи.

С привличането на Морено, Майорка ясно показва амбициите си бързо да се завърне сред най-добрите в Испания. Опитният защитник ще внесе стабилност и класа в отбраната на тима, а неговият богат опит от най-високо ниво ще бъде безценен за младите футболисти в състава.