Ливърпул обърна Атлетико Мадрид в Шампионската лига

Ливърпул записа четвърта поредна победа над Атлетико Мадрид. Мърсисайдци спечелиха с 2:1 на "Анфийлд" на старта на основната фаза на Шампионската лига. Това се случи, въпреки че испанците поведоха в 17-ата минута. Маркос Йоренте се разписа за пети път срещу мърсисайдци. Доминик Собослай изравни малко преди почивката, а Алексис Мак Алистър се разписа в началото на второто полувреме.

Срещата започна при много високо темпо и с атаки и към двете врати. Не бяха изминали и 20 секунди и Исак можеше да открие резултата. Отлична атаката завърши с подаване на Собослай към него, но шведът стреля покрай вратата. Хулиан Алварес пък отправи изстрел към другата врата, но не затрудни Алисон. Интересен ход бе предприел Ираола, окйто бе пуснал Баркола по дясното крила, а Нгумоа по лявото.

Атлетико въобще не беше подходил дефанзивно и след отлична комбинация Алекс Баена бе изведен на добра позиция в 13-ата минута. Неговият удар бе доста неточен. Малко по-късно Баркола се озова в близост до вратата. Французинът стреля от малък ъгъл и Облак се справи. В 17-ата минута Маркос Йоренте откри резултата. Халфовата линия на домакините остави прекалено много пространство на Алварес, който напредна и изведе съотборника си, който пък бе изпуснат от защитата. За Йоренте това е пети гол срещу Ливърпул на "Анфийлд" в рамките на три мача.

В следващия период мърсисайдци владееха топката повече и опитаха да притиснат съперника, но нямаха голям успех и не създадоха нещо сериозно пред вратата на Облак. Тимът на Диего Симеоно пък се чувстваше доста комфортно и нагледно показваше къде са слабостите на съперника. В 27-ата минута великолепен удар на Алварес от дистанция бе спрян след блестящо спасяване на Алисон. Най-добрата атака на домакините дойде малко след това. При нея Баркола напредна и пусна към Исак, който прекрасно намери Виртц на далечната греда. Ударът на германеца бе отразен от Облак, е междувременно бе вдигната засада.

Организацията в играта на Ливърпул не бе на достатъчно добро ниво, но отборът продължаваше да атакува и с наближаване на края на полувремето вдигна темпото. Един удар на Нгумоа бе блокиран. В 41-ата минута Баркола бе изведен на прекрасна позиция, но Облак спаси с крак. Топката се върна в наказателното поле, където Араухо направи блилянтно подаване с пета към Собослай, който изравни резултата. "Дюшекчиите" можеха бързо да отговорят, но Баена отново стреля неточно от добра позиция.

В началото на второто полувреме мърсисайдци действаха агресивно и на висока скорост и атаките им бяха доста по-опасни. В 49-ата минута Виртц изведе Баркола, който напредна сам срещу вратаря, но направи огромен пропуск, като прати топката покрай вратата. Секунди по-късно Нгумоа проби отлично, след което топката стигна до Мак Алистър пред наказателното поле. Аржентинецът отправи прекрасен удар и изведе домакините напред.

Отборът на Ираола имаше контрол върху събитията на терена след почивката, владееше топката в големи периоди и не допускаше да се стига до опасности пред Алисон. Лошата новина за испанския наставник бе, че Баркола се контузи и трябваше да бъде заменен. Той излезе от терена заедно с Нгумоа, а на тяхно място се появиха Виктор Муньос и Джереми Фримпонг.

В следващите минути Атлетико се съвзе и на два пъти стигна до наказателното поле на съперника. При първата отлична намеса на Жаке предотврати опасноста, а при втория Алварес стреля слабо. Ливърпул заигра малко по-предпазливо, като търсеше нов гол при контраатаки. Гостите правеха някои нетипични за тях грешки. При една от тях Виртц изведе Исак, но ударът му бе блокиран от влезлия малко по-рано Льо Норман.