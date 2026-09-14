190 населени места у нас вече са без нито един жител, а София произвежда близо 44% от брутния вътрешен продукт на страната. Новата Национална концепция за регионално и пространствено развитие до 2040 г. обещава по-балансирана България, в която малките градове да бъдат място за бъдеще, а не за напускане.
„По-малкото население е типична характеристика на малкото населено място, но в никакъв случай не е диагноза или присъда за неговото оставане по периферията на политиките или изключването му“, обясни гл. ас. д-р Десислава Боцева в ефира на “Социална мрежа” по NOVA NEWS. По думите ѝ проблемът започва тогава, когато големи части от населението напускат дадена територия трайно, за да търсят лична и професионална реализация другаде.
Според Боцева концепцията до 2040 г. не е инвестиционна рамка и не гарантира връщането на хората в малките населени места. Тя представлява „пространствената логика“ на бъдещото развитие и опит да се обединят различните политики - демографски, икономически, инфраструктурни. В основата е идеята за умерен полицентризъм, при който освен София да се изградят други силни центрове, способни да развиват и териториите около себе си. Като потенциални балансьори са посочени Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Плевен и Русе.
Ключът според нея е не просто в изграждането на пътища или отделни инфраструктурни обекти, а във функционалната свързаност между регионите. „Построяването на един път не е автоматично панацея за решение на проблемите и на болежките на по-малкото населено място или на региона“, подчерта Боцева. Тя даде за пример района на Пловдив, Марица и Раковски, където общините развиват съвместно индустриалния си потенциал. Според нея именно съчетаването на усилията на университети, местна власт, бизнес, неправителствен сектор и местни общности може да създаде работещ модел. А за да бъдат привлечени хора в малките населени места, трябва да има реален избор: „Ако не можем да създадем базов минимум от публични услуги, от възможности за живот и развитие, съвсем ясно е, че ние няма как на всяко едно населено място да имаме многопрофилна болница, профилирана гимназия, да имаме разнообразие от бизнеси.”
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Азз
21:56 14.09.2026
2 Ама
И работа трябва!
21:56 14.09.2026
3 Гробар
21:59 14.09.2026
4 Спецназ
На КОЙ му се живее между СИГАНИ??
АРЕ!!
22:00 14.09.2026
5 Има..
22:00 14.09.2026
6 Без интелект
Коментиран от #12
22:01 14.09.2026
7 Моля пояснете
Коментиран от #11
22:02 14.09.2026
8 Гробар
22:02 14.09.2026
9 Клошар
22:04 14.09.2026
10 Очевидец
Коментиран от #13, #15, #20
22:04 14.09.2026
11 Гробар
До коментар #7 от "Моля пояснете":1.селяни
2. мутри
3. цигани
4. украинци
5. черни имигранти
6. крадливи комунета политици
7. клошари
8. брадати жълтопаветни ай ти жендери
22:05 14.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Супер
До коментар #10 от "Очевидец":Мързелив и интелигентен!
22:06 14.09.2026
14 А едно
22:08 14.09.2026
15 А как е било
До коментар #10 от "Очевидец":преди 9 септември?
Коментиран от #16, #17
22:09 14.09.2026
16 Нямало е село преди 9.9.44 г.
До коментар #15 от "А как е било":С канализация, водоснабдяване и път
22:13 14.09.2026
17 Очевидец
До коментар #15 от "А как е било":Било е горе-долу както сега. Едно семейство на язди бели коне ( карат Майнбах) и дузина роби който работят за едната боб чорба ( на минимална заплата) зависими на 100 % от кефа на чорбаджията.
22:14 14.09.2026
18 Kaлпазанин
22:19 14.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Да допълна към коментара ви
До коментар #10 от "Очевидец":Редовна автобусна линия или гара+много стада добитък и градини с домашно-отгледани плодове и зеленчуци. На селските сборове във всяка къща се правеше курбан и целите родове барабар с дечурлята се събираха и общувах на живо,без интернет и още,и още...няма да мога изброя всичко .ИМАШЕ ИСТИНСКИ ЖИВОТ !
22:22 14.09.2026
21 Жан Бойко
И доста хора не им стига един , Ами имат 5-10 апартамента!
Но това не е всичко ,тях ги мързи да бачкат и си вкарват работници от Азия . Е на такава държава да и теглиш една
22:22 14.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Абстрактността е видпедерастия
22:23 14.09.2026
24 Бивши, бивши
22:23 14.09.2026
25 хаха
Ко стана бе байганьовските ориенталци??? АААА?
Оказа се че вие сте виновните А? КАТО ЗА ВСИЧКО ОСТАНАЛО!
Нискочели неграмотни подцървули такива. ХАХАХА!
22:24 14.09.2026
26 Селото....
Вдигна ти, и нас наказа;
Да беше Мор, да беше Чума",
А то, Комунизъм ни удари,
Камък върху камък не остави.
22:25 14.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Коце Боце
22:26 14.09.2026