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190 населени места у нас вече са без нито един жител

190 населени места у нас вече са без нито един жител

14 Септември, 2026 21:45 707 28

  • населени места-
  • софия-
  • провинция

Новата концепция за регионално развитие до 2040 г. с амбиция за промяна на баланса между София и провинцията

190 населени места у нас вече са без нито един жител - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
NOVA NOVA

190 населени места у нас вече са без нито един жител, а София произвежда близо 44% от брутния вътрешен продукт на страната. Новата Национална концепция за регионално и пространствено развитие до 2040 г. обещава по-балансирана България, в която малките градове да бъдат място за бъдеще, а не за напускане.

„По-малкото население е типична характеристика на малкото населено място, но в никакъв случай не е диагноза или присъда за неговото оставане по периферията на политиките или изключването му“, обясни гл. ас. д-р Десислава Боцева в ефира на “Социална мрежа” по NOVA NEWS. По думите ѝ проблемът започва тогава, когато големи части от населението напускат дадена територия трайно, за да търсят лична и професионална реализация другаде.

Според Боцева концепцията до 2040 г. не е инвестиционна рамка и не гарантира връщането на хората в малките населени места. Тя представлява „пространствената логика“ на бъдещото развитие и опит да се обединят различните политики - демографски, икономически, инфраструктурни. В основата е идеята за умерен полицентризъм, при който освен София да се изградят други силни центрове, способни да развиват и териториите около себе си. Като потенциални балансьори са посочени Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Плевен и Русе.

Ключът според нея е не просто в изграждането на пътища или отделни инфраструктурни обекти, а във функционалната свързаност между регионите. „Построяването на един път не е автоматично панацея за решение на проблемите и на болежките на по-малкото населено място или на региона“, подчерта Боцева. Тя даде за пример района на Пловдив, Марица и Раковски, където общините развиват съвместно индустриалния си потенциал. Според нея именно съчетаването на усилията на университети, местна власт, бизнес, неправителствен сектор и местни общности може да създаде работещ модел. А за да бъдат привлечени хора в малките населени места, трябва да има реален избор: „Ако не можем да създадем базов минимум от публични услуги, от възможности за живот и развитие, съвсем ясно е, че ние няма как на всяко едно населено място да имаме многопрофилна болница, профилирана гимназия, да имаме разнообразие от бизнеси.”


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Азз

    2 1 Отговор
    Браво

    21:56 14.09.2026

  • 2 Ама

    8 2 Отговор
    Госпожа, не мое сичко да опраиш с цугтромбони!
    И работа трябва!

    21:56 14.09.2026

  • 3 Гробар

    8 3 Отговор
    Да изселим всички мотористи в обезлюдените села.

    21:59 14.09.2026

  • 4 Спецназ

    9 3 Отговор
    КВИ малки населени места, МА??

    На КОЙ му се живее между СИГАНИ??
    АРЕ!!

    22:00 14.09.2026

  • 5 Има..

    3 0 Отговор
    хляб...

    22:00 14.09.2026

  • 6 Без интелект

    6 2 Отговор
    Населени места без нито един човек???С какво са населени?

    Коментиран от #12

    22:01 14.09.2026

  • 7 Моля пояснете

    9 2 Отговор
    Какво пройзвежда гетото град държава софия

    Коментиран от #11

    22:02 14.09.2026

  • 8 Гробар

    4 2 Отговор
    Тая червенокоса кака прави сфирка на секи дето иска да се премести в ненаселените населени места.

    22:02 14.09.2026

  • 9 Клошар

    2 0 Отговор
    А къщи има ли?Ток,вода?

    22:04 14.09.2026

  • 10 Очевидец

    16 2 Отговор
    Селата преди т.нр. "демокрация" бяха доста оживени. Почти всяко село имаше фурна,хоремаг и кино (през почивните дни) ,зъболекар и лекар (поне веднъж седмично) градина и основно училище в по големите села както и работа в ТКЗС или изнесен цех на голямо предприятие за всеки, който не го мързеше много.После мързеливите и интелигентните забегнаха в големите градове, от там в столицата и накрая на Терминал 2 да слугуват из западна Европа или Америка. Така се разсипа тази що годе прилична държавица.

    Коментиран от #13, #15, #20

    22:04 14.09.2026

  • 11 Гробар

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Моля пояснете":

    1.селяни
    2. мутри
    3. цигани
    4. украинци
    5. черни имигранти
    6. крадливи комунета политици
    7. клошари
    8. брадати жълтопаветни ай ти жендери

    22:05 14.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Супер

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Очевидец":

    Мързелив и интелигентен!

    22:06 14.09.2026

  • 14 А едно

    2 1 Отговор
    ненаселено място,между Лом и Видин,има няколко човека!

    22:08 14.09.2026

  • 15 А как е било

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Очевидец":

    преди 9 септември?

    Коментиран от #16, #17

    22:09 14.09.2026

  • 16 Нямало е село преди 9.9.44 г.

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "А как е било":

    С канализация, водоснабдяване и път

    22:13 14.09.2026

  • 17 Очевидец

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "А как е било":

    Било е горе-долу както сега. Едно семейство на язди бели коне ( карат Майнбах) и дузина роби който работят за едната боб чорба ( на минимална заплата) зависими на 100 % от кефа на чорбаджията.

    22:14 14.09.2026

  • 18 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Важното е че там продължават да гласуват ,😂😂населени места 🤔🤔🤔🤔без нито един жител 🤔🤔🤔

    22:19 14.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да допълна към коментара ви

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Очевидец":

    Редовна автобусна линия или гара+много стада добитък и градини с домашно-отгледани плодове и зеленчуци. На селските сборове във всяка къща се правеше курбан и целите родове барабар с дечурлята се събираха и общувах на живо,без интернет и още,и още...няма да мога изброя всичко .ИМАШЕ ИСТИНСКИ ЖИВОТ !

    22:22 14.09.2026

  • 21 Жан Бойко

    2 1 Отговор
    Чудесно ! За сметка на това 2-сайния в София е 150-200 хиляди евро , каво му плащаш!?
    И доста хора не им стига един , Ами имат 5-10 апартамента!
    Но това не е всичко ,тях ги мързи да бачкат и си вкарват работници от Азия . Е на такава държава да и теглиш една

    22:22 14.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Абстрактността е видпедерастия

    2 0 Отговор
    Ко чината логично загива окрадена и опоскана без нито един подведен под отговорност. На никой не му се живее в кло зет

    22:23 14.09.2026

  • 24 Бивши, бивши

    1 1 Отговор
    Населени, пък без един жител. Страхотен изказ.

    22:23 14.09.2026

  • 25 хаха

    3 0 Отговор
    "Мъ тьееее камунистити са виновни БА! Ай шъ им съ нивиди!"

    Ко стана бе байганьовските ориенталци??? АААА?
    Оказа се че вие сте виновните А? КАТО ЗА ВСИЧКО ОСТАНАЛО!

    Нискочели неграмотни подцървули такива. ХАХАХА!

    22:24 14.09.2026

  • 26 Селото....

    0 2 Отговор
    "Боже, за кой ли грях ръце всесилни,
    Вдигна ти, и нас наказа;
    Да беше Мор, да беше Чума",
    А то, Комунизъм ни удари,
    Камък върху камък не остави.

    22:25 14.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Коце Боце

    0 0 Отговор
    докарва го на цвят, спор няма

    22:26 14.09.2026

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