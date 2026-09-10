Родри поиска прошка от Валенсия

След катопреди няколко дни Барселона разгроми Валенсия с 5:0 на стадион "Местая", страстите не стихнаха само на терена. Родри, един от ключовите халфове на каталунския гранд, попадна под светлината на прожекторите не заради играта си, а заради коментар, уловен от телевизионните камери. Видеозапис, разпространен от испанската платформа Movistar, показа как Родри от резервната скамейка изрича: "Те са много слаби. Не могат да преминат центъра". Макар кадрите да бяха без звук, по устните му ясно се разчитаха думите, които предизвикаха буря от реакции в испанските медии.

Медиите и феновете не закъсняха с реакциите си. Мнозина упрекнаха носителя на "Златната топка" от последното Световно първенство за липса на уважение към Валенсия, която преживява труден старт на сезона и все още няма победа след четири изиграни мача. Критиците определиха поведението на Родри като непрофесионално и подигравателно, а напрежението между двата отбора се покачи още повече.

В опит да потуши създалия се скандал, Родри публично се извини на капитана на Валенсия Хосе Гая и на целия отбор. В изявление след мача на Барселона срещу Фейенорд в Шампионската лига, спечелен с 5:1, испанецът подчерта, че думите му са били израз на изненада, а не на подигравка. "Извиних се на приятеля и колегата ми Хосе Гая, както и на всички във Валенсия. Искам да е ясно, че не съм имал намерение да се подигравам или да омаловажавам трудностите, през които преминава отборът. Всички желаем Валенсия да се върне на върха, където ѝ е мястото", заяви Родри.

Футболистът допълни, че разговорът е бил личен и не е предполагал, че ще бъде изваден от контекста. "Понякога нещата се тълкуват погрешно. В никакъв случай не съм искал да проявя неуважение. Още веднъж се извинявам на Валенсия и нейните фенове", каза още Родри, с което се надява да сложи точка на напрежението.