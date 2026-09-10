Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Родри поиска прошка от Валенсия

Родри поиска прошка от Валенсия

10 Септември, 2026 18:45 576 3

  • барселона-
  • валенсия-
  • стадион местая-
  • родри-
  • камери-
  • видеозапис-
  • ла лига-
  • испания

Испанският полузащитник на Барселона се разкая за думите си, отправени към съперника

Родри поиска прошка от Валенсия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След катопреди няколко дни Барселона разгроми Валенсия с 5:0 на стадион "Местая", страстите не стихнаха само на терена. Родри, един от ключовите халфове на каталунския гранд, попадна под светлината на прожекторите не заради играта си, а заради коментар, уловен от телевизионните камери. Видеозапис, разпространен от испанската платформа Movistar, показа как Родри от резервната скамейка изрича: "Те са много слаби. Не могат да преминат центъра". Макар кадрите да бяха без звук, по устните му ясно се разчитаха думите, които предизвикаха буря от реакции в испанските медии.

Медиите и феновете не закъсняха с реакциите си. Мнозина упрекнаха носителя на "Златната топка" от последното Световно първенство за липса на уважение към Валенсия, която преживява труден старт на сезона и все още няма победа след четири изиграни мача. Критиците определиха поведението на Родри като непрофесионално и подигравателно, а напрежението между двата отбора се покачи още повече.

В опит да потуши създалия се скандал, Родри публично се извини на капитана на Валенсия Хосе Гая и на целия отбор. В изявление след мача на Барселона срещу Фейенорд в Шампионската лига, спечелен с 5:1, испанецът подчерта, че думите му са били израз на изненада, а не на подигравка. "Извиних се на приятеля и колегата ми Хосе Гая, както и на всички във Валенсия. Искам да е ясно, че не съм имал намерение да се подигравам или да омаловажавам трудностите, през които преминава отборът. Всички желаем Валенсия да се върне на върха, където ѝ е мястото", заяви Родри.

Футболистът допълни, че разговорът е бил личен и не е предполагал, че ще бъде изваден от контекста. "Понякога нещата се тълкуват погрешно. В никакъв случай не съм искал да проявя неуважение. Още веднъж се извинявам на Валенсия и нейните фенове", каза още Родри, с което се надява да сложи точка на напрежението.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 4 Отговор
    Eх, тази толерастия.
    Ами не може да се каже на черрното бяло...

    18:51 10.09.2026

  • 2 РАНО ИЛИ КЪСНО

    4 2 Отговор
    ЦИГАНСКОТО ВИНАГИ СЕ ПРОЯВЯВА В ЧОВЕКА.

    19:04 10.09.2026

  • 3 Дино

    2 4 Отговор
    Не че не е истина....Валенсия в момента са като боксова круша...и за спаринг партнер не стават!

    19:05 10.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове