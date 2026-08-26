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Рахийм Стърлинг изправен пред съда заради опасно шофиране след инцидент на магистрала

Рахийм Стърлинг изправен пред съда заради опасно шофиране след инцидент на магистрала

26 Август, 2026 15:00 590 0

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Бившият английски национал се сблъсква с обвинения заради самокатастрофа, притежание на азотен оксид и отказ за проба

Рахийм Стърлинг изправен пред съда заради опасно шофиране след инцидент на магистрала - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Известният футболист и бивш национал на Англия, Рахийм Стърлинг, попадна в центъра на полицейско разследване, след като на 28 май тази година самокатастрофира с автомобила си на южното платно на магистрала M3. За щастие, при произшествието не са замесени други превозни средства, а пострадали няма, съобщават от полицията на Хемпшир и остров Уайт.

След инцидента органите на реда повдигнаха няколко сериозни обвинения срещу 31-годишния нападател. Стърлинг е заподозрян в опасно шофиране, притежание на азотен оксид за вдишване – вещество, често използвано като упойка или за развлекателни цели – както и в отказ да предостави проба за изследване. Тези обвинения могат да доведат до тежки последици за футболиста, който трябва да се яви пред съда на 15 септември.

Рахийм Стърлинг е добре познат на футболните фенове с впечатляващата си кариера – 20 гола в 82 мача за националния отбор на Англия и ключова роля в достигането на полуфиналите на Световното първенство през 2018 година под ръководството на Гарет Саутгейт. В момента обаче, след раздялата си с нидерландския Фейенорд, той е без клуб и бъдещето му на терена остава неясно.


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