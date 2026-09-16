Удари с убити по Киев и Славянск, Русия загуби генерал

Военните действия в Източна Европа достигат критични нива на ескалация, съпроводени с тежки боеве по цялата линия на съприкосновение и масирани въздушни нападения срещу украински градове. Руската армия продължава офанзивата си, но паралелно с това записва поредна сериозна загуба във висшия си команден състав.

Рекордна интензивност: 219 бойни сблъсъка на фронта

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна отчете в сутрешната си сводка изключително висока интензивност на бойните действия. През изминалото денонощие са регистрирани 219 бойни сблъсъка по цялата фронтова линия. Най-горещо остава положението в Кураховското и Покровското направление в Донецка област, където руските сили хвърлят огромни ресурси в опити да пробият украинската отбрана. Въпреки засиления натиск, украинските защитници удържат основните си позиции.

Кървав обстрел в Славянск и удари по Киев

Руските войски нанесоха брутален удар по частния сектор на град Славянск (Донецка област). Вследствие на атаката са разрушени и тежко повредени няколко жилищни сгради. Официално се съобщава за двама загинали цивилни граждани, които са останали затрупани под отломките на домовете си. На място продължават да работят спасителни екипи.

Паралелно с това украинската столица Киев беше подложена на нова среднощна вълна от нападения с дронове-камикадзе и ракети. Местните власти съобщават, че ПВО системите са свалили по-голямата част от целите, но падащи отломки в няколко района са предизвикали пожари. Пострадали са двама души, които са настанени в болница. Огнеборците са потушили десетки запалени автомобили и са овладели пожар в жилищна постройка.

Руските медии потвърдиха: Загина пореден руски генерал

В правозащитните и независимите руски медии се появи потвърдена информация за ликвидирането на още един висш руски офицер на фронта в Украйна. Става въпрос за генерал-майор от Въоръжените сили на РФ, чието име и поделение се уточняват, но се знае, че е загинал при артилерийски удар или атака с дрон в Южното направление. С това общият брой на загиналите руски генерали от началото на пълномащабната инвазия надхвърля десет, което подчертава сериозните проблеми на Москва с командването и сигурността на предна линия.