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Удари с убити по Киев и Славянск, Русия загуби генерал
  Тема: Украйна

Удари с убити по Киев и Славянск, Русия загуби генерал

16 Септември, 2026 04:23, обновена 16 Септември, 2026 04:28 913 11

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Върховната интензивност продължава: 219 сблъсъка за ден

Удари с убити по Киев и Славянск, Русия загуби генерал - 1
Снимка: Славянска МВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военните действия в Източна Европа достигат критични нива на ескалация, съпроводени с тежки боеве по цялата линия на съприкосновение и масирани въздушни нападения срещу украински градове. Руската армия продължава офанзивата си, но паралелно с това записва поредна сериозна загуба във висшия си команден състав.

Рекордна интензивност: 219 бойни сблъсъка на фронта

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна отчете в сутрешната си сводка изключително висока интензивност на бойните действия. През изминалото денонощие са регистрирани 219 бойни сблъсъка по цялата фронтова линия. Най-горещо остава положението в Кураховското и Покровското направление в Донецка област, където руските сили хвърлят огромни ресурси в опити да пробият украинската отбрана. Въпреки засиления натиск, украинските защитници удържат основните си позиции.

Кървав обстрел в Славянск и удари по Киев

Руските войски нанесоха брутален удар по частния сектор на град Славянск (Донецка област). Вследствие на атаката са разрушени и тежко повредени няколко жилищни сгради. Официално се съобщава за двама загинали цивилни граждани, които са останали затрупани под отломките на домовете си. На място продължават да работят спасителни екипи.

Паралелно с това украинската столица Киев беше подложена на нова среднощна вълна от нападения с дронове-камикадзе и ракети. Местните власти съобщават, че ПВО системите са свалили по-голямата част от целите, но падащи отломки в няколко района са предизвикали пожари. Пострадали са двама души, които са настанени в болница. Огнеборците са потушили десетки запалени автомобили и са овладели пожар в жилищна постройка.

Руските медии потвърдиха: Загина пореден руски генерал

В правозащитните и независимите руски медии се появи потвърдена информация за ликвидирането на още един висш руски офицер на фронта в Украйна. Става въпрос за генерал-майор от Въоръжените сили на РФ, чието име и поделение се уточняват, но се знае, че е загинал при артилерийски удар или атака с дрон в Южното направление. С това общият брой на загиналите руски генерали от началото на пълномащабната инвазия надхвърля десет, което подчертава сериозните проблеми на Москва с командването и сигурността на предна линия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УСПЕХ УКРАЙНА

    16 22 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    04:32 16.09.2026

  • 2 Коментар

    16 20 Отговор
    Отчаянието на фашисткия агресор става все по+явно . Дори и най-заблудените фенове на режима в Кремъл разбраха ,че федерацията на Злото не може да победи Украйна .
    Тръмп се опитва да спаси Русия от апокалипсиса през зимата който ще се случи от липсата на горива и електричество , но вероятно няма да успее.

    04:34 16.09.2026

  • 3 Ганев

    11 0 Отговор
    Какъв глав редактор си, като допускаш да се препубликуват статии от преди години
    Вместо Атанасова се подигра с 15 септ/ статия от 2024/, днес Венци със такава за Дойранската победа- от 2018 год?
    Това ли да кадрите?
    Започваме и свършваме деня с Икрайна и Тръмп!
    Унизително!

    04:38 16.09.2026

  • 4 Служебни плюсове!

    15 3 Отговор
    Няма толкова будни, които в 4,30 ч да тръпнат за Украйна!
    Излагация!

    04:41 16.09.2026

  • 5 Фен

    5 1 Отговор
    Алоо, желаещите! Кво правим сега!? Насъскахте Зе да ескалира, и го зарязахме сам да се оправя. Или, толкоз ви бяха силиците?

    04:51 16.09.2026

  • 6 Актуално

    10 3 Отговор
    Щеше ли да има Удари с убити по Киев и Славянск, ако Зеленски беше казал:
    Не искаме да влизаме в Нато
    Няма да убиваме собстените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
    Ще спазваме Минските споразумения,одобрени от Съвета за сигурност на ООН. .
    Отхвърляаме настояването на Борис Джонсън за продължаване на войната и насъсването му да воюват славяни, от два братски народа
    Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
    Чрез:
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Неспазване Минските споразумения, одобрени от Сювета за сигурност на ООН.
    Организиаране на Майдана

    04:52 16.09.2026

  • 7 И Киев е Руски

    8 4 Отговор
    Сега е идеалният момент да се довърши украинската нацистка измет. Те са практически откъснати от морето, не са готови за зимата, а противовъздушната им отбрана е силно изтощена. Единственото тревожно нещо е, че кремълските обитатели са любители на всякакви съмнителни сделки в най-неподходящите моменти: Минск, Истанбул, жестове на добра воля, сделки със зърно и т.н. По-късно те се оказват скъпоструващи за Русия

    04:58 16.09.2026

  • 8 И Киев е Руски

    8 1 Отговор
    Лвовското клане от 1941 г. е "най-забележителния професионален успех" на Бандера. Бандеровците ("Нахтигал" ОУН) преследват, изнасилват и избиват рускини, еврейки и полякини по улиците на Лвов, а мъжете ги бесят по балконите. Оставят над 4000 трупа по фасади и улици.

    Волинското клане от 1943г, когато укранските националисти на Бандера нападат над 100 полски села и провеждат "прочистване" на поляците, с което се надяват Хитлер да даде Волинския район на бъдещата украинска държава. Избити са между 50-100 хил. поляци. Деянието е определено като едно от най-жестоките в историята на BCB

    05:00 16.09.2026

  • 9 И Киев е Руски

    4 3 Отговор
    Краят на Степан Бандера Това се случва преди 64 години в Мюнхен, в един приятен есенен ден, на стълбищната площадка в блок № 7 на улица Крайтманщрасе. Степан Бандера се качвал нагоре и бил настигнат и задминат от незабележим млад човек с вестник в ръката. Този човек бил агентът на КГБ Богдан Сташинский.

    След това той рязко се обърнал и в тишината се чули два не много силни звука - два изстрела с патрони, заредени с цианид, две облачета пред лицето на Бандера. Рязко вдишване и вече след няколко секунди Степан Бандера, съучастник на хитлеристите по прякор "Сопола", "Бабата" и "Лисунгера" и палач на мирното население, вече е посинявал до стълбата

    Коментиран от #10

    05:03 16.09.2026

  • 10 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "И Киев е Руски":

    От генерала останало ли е нещо като ги разбираш нещата?

    Коментиран от #11

    05:27 16.09.2026

  • 11 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Абе":

    Не казват кой е генерала

    05:29 16.09.2026

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