Удари с убити по Киев и Славянск, Русия загуби генерал

Военните действия в Източна Европа достигат критични нива на ескалация, съпроводени с тежки боеве по цялата линия на съприкосновение и масирани въздушни нападения срещу украински градове. Руската армия продължава офанзивата си, но паралелно с това записва поредна сериозна загуба във висшия си команден състав.
Рекордна интензивност: 219 бойни сблъсъка на фронта
Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна отчете в сутрешната си сводка изключително висока интензивност на бойните действия. През изминалото денонощие са регистрирани 219 бойни сблъсъка по цялата фронтова линия. Най-горещо остава положението в Кураховското и Покровското направление в Донецка област, където руските сили хвърлят огромни ресурси в опити да пробият украинската отбрана. Въпреки засиления натиск, украинските защитници удържат основните си позиции.
Кървав обстрел в Славянск и удари по Киев
Руските войски нанесоха брутален удар по частния сектор на град Славянск (Донецка област). Вследствие на атаката са разрушени и тежко повредени няколко жилищни сгради. Официално се съобщава за двама загинали цивилни граждани, които са останали затрупани под отломките на домовете си. На място продължават да работят спасителни екипи.
Паралелно с това украинската столица Киев беше подложена на нова среднощна вълна от нападения с дронове-камикадзе и ракети. Местните власти съобщават, че ПВО системите са свалили по-голямата част от целите, но падащи отломки в няколко района са предизвикали пожари. Пострадали са двама души, които са настанени в болница. Огнеборците са потушили десетки запалени автомобили и са овладели пожар в жилищна постройка.
Руските медии потвърдиха: Загина пореден руски генерал
В правозащитните и независимите руски медии се появи потвърдена информация за ликвидирането на още един висш руски офицер на фронта в Украйна. Става въпрос за генерал-майор от Въоръжените сили на РФ, чието име и поделение се уточняват, но се знае, че е загинал при артилерийски удар или атака с дрон в Южното направление. С това общият брой на загиналите руски генерали от началото на пълномащабната инвазия надхвърля десет, което подчертава сериозните проблеми на Москва с командването и сигурността на предна линия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 УСПЕХ УКРАЙНА
Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
04:32 16.09.2026
2 Коментар
Тръмп се опитва да спаси Русия от апокалипсиса през зимата който ще се случи от липсата на горива и електричество , но вероятно няма да успее.
04:34 16.09.2026
3 Ганев
Вместо Атанасова се подигра с 15 септ/ статия от 2024/, днес Венци със такава за Дойранската победа- от 2018 год?
Това ли да кадрите?
Започваме и свършваме деня с Икрайна и Тръмп!
Унизително!
04:38 16.09.2026
4 Служебни плюсове!
Излагация!
04:41 16.09.2026
5 Фен
04:51 16.09.2026
6 Актуално
Не искаме да влизаме в Нато
Няма да убиваме собстените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
Ще спазваме Минските споразумения,одобрени от Съвета за сигурност на ООН. .
Отхвърляаме настояването на Борис Джонсън за продължаване на войната и насъсването му да воюват славяни, от два братски народа
Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
Чрез:
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Неспазване Минските споразумения, одобрени от Сювета за сигурност на ООН.
Организиаране на Майдана
04:52 16.09.2026
7 И Киев е Руски
04:58 16.09.2026
8 И Киев е Руски
Волинското клане от 1943г, когато укранските националисти на Бандера нападат над 100 полски села и провеждат "прочистване" на поляците, с което се надяват Хитлер да даде Волинския район на бъдещата украинска държава. Избити са между 50-100 хил. поляци. Деянието е определено като едно от най-жестоките в историята на BCB
05:00 16.09.2026
9 И Киев е Руски
След това той рязко се обърнал и в тишината се чули два не много силни звука - два изстрела с патрони, заредени с цианид, две облачета пред лицето на Бандера. Рязко вдишване и вече след няколко секунди Степан Бандера, съучастник на хитлеристите по прякор "Сопола", "Бабата" и "Лисунгера" и палач на мирното население, вече е посинявал до стълбата
Коментиран от #10
05:03 16.09.2026
10 Абе
До коментар #9 от "И Киев е Руски":От генерала останало ли е нещо като ги разбираш нещата?
Коментиран от #11
05:27 16.09.2026
11 И Киев е Руски
До коментар #10 от "Абе":Не казват кой е генерала
05:29 16.09.2026