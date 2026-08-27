Националите по волейбол до 20г. сразиха Турция и продължават непобедени на европейската квалификация

Националният отбор по волейбол на България за мъже под 20 години продължава да крачи уверено по пътя към спечелване на квота за Европейското първенство 2027. Тимът, воден от Венцислав Симеонов, победи Турция с 3:0 (25:19, 25:15, 25:19) в третия си мач от европейската квалификация в зала „Христо Ботев“ в София.

Така младите ни „лъвове“ отбелязаха трета поредна победа в турнира и временно излязоха на първо място в класирането с 8 точки, но преди изиграването на последния двубой за деня, в който Русия среща Северна Македония. При чист успех, съставът на „Сборная“ ще оглави таблицата с три победи и 9 точки.

Волейболистите ни изиграха стегнат мач, като запазиха стабилност и концентрация докрай. България доминираше в почти всички елементи в мача, като не остави никакви шансове на съперника. Превъзходството отново позволи на селекционера Венцислав Симеонов да даде възможност за изява на по-голяма част от състава.

Единствено началото на срещата бе равностойно, а резултатът тръгна точка за точка. В средата на гейма нашите момчета влязоха в ритъм се откъснаха с три точки (17:14). Това им даде увереност, те засилиха сервиса и пробиха противниковото посрещане (20:16). В края на гейма отбелязаха серия от точки и го спечелиха с разлика.

Втората част премина под пълната доминация на България. След първоначално равенство 4:4, Димитър Пейчинов направи серия от сервис, включително и 2 аса, а съотборниците му поведоха с 10:4. Волейболистите ни продължиха неумолимо да диктуват темпото, като поддържаха солидна преднина (18:12). До края нашите нямаха проблеми и затвориха и втория гейм с разлика за 2-0.

Въпреки бързия успех нашите момчета не допуснаха никакво отпускане. В третия гейм те взеха първоначален аванс при 9:5 и го поддържаха. Съставът на Турция се опита да се доближи и да промени ролята на догонващ, но родните представители не позволиха обрати. Запазиха стабилност докрай и спечелиха мача с крайното 3-0.

В първата среща за деня Сърбия победи Северна Македония с 3:0 (25:18, 25:16, 25:10) и отбеляза първи успех в турнира.