УЕФА срещу Инфантино: Европейската футболна централа подготвя съдебен удар по президента на ФИФА

Европейската футболна асоциация (УЕФА) подготвя сериозни юридически действия срещу президента на ФИФА Джани Инфантино. Причината? Опитът на швейцареца да предостави част от правата върху световните първенства на частни инвеститори, което предизвика буря от недоволство сред водещите футболни организации.

Още през юли стана ясно, че Инфантино планира създаването на нова компания – FIFA Forward Enterprise. Тази структура трябваше да поеме управлението на ключовите мъжки и женски турнири под егидата на ФИФА, като целта бе да се осигурят внушителни приходи в размер на 4,2 милиарда долара. Новината бе разкрита от уважавания журналист Роб Харис, който публикува информацията в социалните мрежи.

Плановете на Инфантино предизвикаха незабавна реакция не само от страна на УЕФА, но и от други големи футболни конфедерации като КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ и Азиатската футболна федерация. Под натиска на международната общност, президентът на ФИФА бе принуден да се откаже от спорния проект. Впоследствие УЕФА официално обяви, че оттегля доверието си към Инфантино, с което напрежението между двете организации достигна връхната си точка.

Според информация на The Telegraph, европейската футболна централа обмисля да поиска вот на недоверие срещу Инфантино, ако той не се оттегли доброволно от поста си. В момента 56-годишният швейцарец, който оглавява ФИФА от 2016 година и бе преизбиран два пъти без конкуренция, е изправен пред най-сериозното предизвикателство в кариерата си. Следващите избори за президент на ФИФА са насрочени за февруари 2027 година в Рабат, но дали Инфантино ще издържи до тогава, остава под въпрос.