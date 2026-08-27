ЦСКА се сбогува с Лига Европа след ново поражение от ОФИ Крит

Вечерта на Националния стадион „Васил Левски“ се оказа горчива за феновете на ЦСКА. Българският гранд отново отстъпи пред ОФИ Крит, този път с 0:2, и така приключи участието си в Лига Европа с общ резултат 0:5 след двата плейофни сблъсъка. Надеждите за обрат се изпариха още преди почивката, а гръцкият тим демонстрира хладнокръвие и класа.
Първото полувреме предложи няколко златни шанса за „червените“. Жан-Филип Гбамен и Макс Ебонг се озоваха на стрелкова позиция, но не успяха да преодолеят стража на гостите.
В 36-ата минута обаче, след разбъркване при корнер, Тиаго Нус остана непокрит и хладнокръвно откри резултата за ОФИ. Така задачата пред ЦСКА стана още по-трудна.
След паузата домакините хвърлиха всички сили в атака. В 60-ата минута Годой бе на сантиметри от изравняване, но топката срещна гредата след неговия удар.
ОФИ не се задоволи с минималната преднина и в 78-ата минута резервата Йоанис Теодосулакис се разписа само минута след появата си на терена, слагайки точка на спора.
В добавеното време ЦСКА все пак прати топката в мрежата на гостите, но попадението бе отменено заради засада.
Макар европейската авантюра в Лига Европа да приключи, „червените“ ще имат нов шанс за изява на международната сцена. Тимът ще се включи в Лигата на конференциите, а жребият за следващата фаза ще бъде изтеглен в петък.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Офи
Коментиран от #8
23:02 27.08.2026
2 Абичи
23:03 27.08.2026
3 Сиртакис Подуенакис
23:03 27.08.2026
4 България 🇧🇬
23:06 27.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Лоич
23:08 27.08.2026
7 А да видим днес
23:08 27.08.2026
8 Бай Грую чорбаря
До коментар #1 от "Офи":Требваше да дойдат при назе , у село Галата.Тук да се играе мачо, щеа да дойдат ора от Етрополе, Ловеч, Български извор, Дерманци.И без това днес игра Етрополе и Лоич сборнио отбор.
23:11 27.08.2026
9 Левски 1914
23:11 27.08.2026
10 Ицо Тюфлека
23:13 27.08.2026
11 Тиреец
23:16 27.08.2026
12 Витоша СФ 🐂
магарето за средния Крак...
Коментиран от #18
23:22 27.08.2026
13 Съвсем кратко за нивото на футбола в БГ
23:27 27.08.2026
14 Армеец
Коментиран от #16
23:29 27.08.2026
15 Вълкорак
23:35 27.08.2026
16 Индианец
До коментар #14 от "Армеец":Каква армия, те гони, бе пич!? Това е микренска фортуна! А Ицко Янев е овчарчето Калитко. Но тоя рахатлък приключва. Кюстендилеца и Жиотното редят пасианса!
23:41 27.08.2026
17 ХАРОН
23:44 27.08.2026
18 Хорхе
До коментар #12 от "Витоша СФ 🐂":А ти какво набара или пое!?
23:51 27.08.2026
19 Хаха
С чуждоземни неможачи от долните дивизии на Европа, Ю. Америка и Африка - толкоз! Най-много по някоя случайна победа след поредица от резили срещу отборчета от Малта, Словения, Лихтенщайн и т.н., после казионните медии хвалебствия, все едно са спечелили европейска купа, идват тандем от гръцки отбори средно европейско ниво и ги правят буквално за смях!
Общ резултат 0:5, но сме били "поставили началото"....... Поредното от 2007 г. и двата "гранда"! И резултата е постигнат от 8 гърци в техния стартов състав срещу един българин и то тежък връзкар, който ако не е баща му ще подритва по В групите!
23:54 27.08.2026