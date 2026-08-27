ЦСКА се сбогува с Лига Европа след ново поражение от ОФИ Крит

Вечерта на Националния стадион „Васил Левски“ се оказа горчива за феновете на ЦСКА. Българският гранд отново отстъпи пред ОФИ Крит, този път с 0:2, и така приключи участието си в Лига Европа с общ резултат 0:5 след двата плейофни сблъсъка. Надеждите за обрат се изпариха още преди почивката, а гръцкият тим демонстрира хладнокръвие и класа.

Първото полувреме предложи няколко златни шанса за „червените“. Жан-Филип Гбамен и Макс Ебонг се озоваха на стрелкова позиция, но не успяха да преодолеят стража на гостите.

В 36-ата минута обаче, след разбъркване при корнер, Тиаго Нус остана непокрит и хладнокръвно откри резултата за ОФИ. Така задачата пред ЦСКА стана още по-трудна.

След паузата домакините хвърлиха всички сили в атака. В 60-ата минута Годой бе на сантиметри от изравняване, но топката срещна гредата след неговия удар.

ОФИ не се задоволи с минималната преднина и в 78-ата минута резервата Йоанис Теодосулакис се разписа само минута след появата си на терена, слагайки точка на спора.

В добавеното време ЦСКА все пак прати топката в мрежата на гостите, но попадението бе отменено заради засада.

Макар европейската авантюра в Лига Европа да приключи, „червените“ ще имат нов шанс за изява на международната сцена. Тимът ще се включи в Лигата на конференциите, а жребият за следващата фаза ще бъде изтеглен в петък.