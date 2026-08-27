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ЦСКА се сбогува с Лига Европа след ново поражение от ОФИ Крит

ЦСКА се сбогува с Лига Европа след ново поражение от ОФИ Крит

27 Август, 2026 22:56 672 19

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  • лега на конференциите-
  • христо янев

Гръцкият съперник отново надделя, а „червените“ насочват поглед към Лигата на конференциите

ЦСКА се сбогува с Лига Европа след ново поражение от ОФИ Крит - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вечерта на Националния стадион „Васил Левски“ се оказа горчива за феновете на ЦСКА. Българският гранд отново отстъпи пред ОФИ Крит, този път с 0:2, и така приключи участието си в Лига Европа с общ резултат 0:5 след двата плейофни сблъсъка. Надеждите за обрат се изпариха още преди почивката, а гръцкият тим демонстрира хладнокръвие и класа.

Първото полувреме предложи няколко златни шанса за „червените“. Жан-Филип Гбамен и Макс Ебонг се озоваха на стрелкова позиция, но не успяха да преодолеят стража на гостите.

В 36-ата минута обаче, след разбъркване при корнер, Тиаго Нус остана непокрит и хладнокръвно откри резултата за ОФИ. Така задачата пред ЦСКА стана още по-трудна.

ЦСКА се сбогува с Лига Европа след ново поражение от ОФИ Крит

След паузата домакините хвърлиха всички сили в атака. В 60-ата минута Годой бе на сантиметри от изравняване, но топката срещна гредата след неговия удар.

ОФИ не се задоволи с минималната преднина и в 78-ата минута резервата Йоанис Теодосулакис се разписа само минута след появата си на терена, слагайки точка на спора.

ЦСКА се сбогува с Лига Европа след ново поражение от ОФИ Крит

В добавеното време ЦСКА все пак прати топката в мрежата на гостите, но попадението бе отменено заради засада.

Макар европейската авантюра в Лига Европа да приключи, „червените“ ще имат нов шанс за изява на международната сцена. Тимът ще се включи в Лигата на конференциите, а жребият за следващата фаза ще бъде изтеглен в петък.

ЦСКА се сбогува с Лига Европа след ново поражение от ОФИ Крит


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Офи

    15 0 Отговор
    Опааа

    Коментиран от #8

    23:02 27.08.2026

  • 2 Абичи

    17 3 Отговор
    Каквото отборчето такива и феновете. Не си напълниха стадиона, а и при 2 я гол побягнаха към изходите....

    23:03 27.08.2026

  • 3 Сиртакис Подуенакис

    9 4 Отговор
    0 на 2 вместо 0 на 5 !

    23:03 27.08.2026

  • 4 България 🇧🇬

    16 2 Отговор
    НЕГОДНИЦИ! ИГРАЧИТЕ НА ЦСКА КАТО УМРЕЛИ КУЧЕТА НА ТЕРЕНА ....СРАМ СРАМ

    23:06 27.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лоич

    11 2 Отговор
    Ха-ха-ха-ха-ха- ха-ха-ха....!

    23:08 27.08.2026

  • 7 А да видим днес

    10 5 Отговор
    Вчера, прасетата се надпреварвахте да злобеете за загубата на Левски. Да, загубихме, защото не сме подготвени явно, щом отбор ксто АЕК ни победи. Не казвам, че АЕК не стават за ШЛ, но всички знаем, че не са страшилище в европейския футбол. Но, днес какво стана с вашето отборче? Нима продукцията ви е по-добра!? Айде де, само си вижте тъпото представяне и се замислете по-добро ли е от това на Левски… съмнявам се. Таа, ако ми следите мисълта, добре е да внимавате с подигравките, защото истината лъсна.

    23:08 27.08.2026

  • 8 Бай Грую чорбаря

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Офи":

    Требваше да дойдат при назе , у село Галата.Тук да се играе мачо, щеа да дойдат ора от Етрополе, Ловеч, Български извор, Дерманци.И без това днес игра Етрополе и Лоич сборнио отбор.

    23:11 27.08.2026

  • 9 Левски 1914

    12 2 Отговор
    Днес писах , МЕНТЕТО ще победи ако ОФИ са без вратар.

    23:11 27.08.2026

  • 10 Ицо Тюфлека

    12 1 Отговор
    Цварц е голема работа, тежи колкото цело диво прасе.Гърците можеха да вкарат още четири-пет, смилиха се.

    23:13 27.08.2026

  • 11 Тиреец

    7 2 Отговор
    Достойна загуба на отбора на Гошо Тарабата.

    23:16 27.08.2026

  • 12 Витоша СФ 🐂

    5 1 Отговор
    ЦСКА то при Левскито ... ЦСКА то получи 5 а Левскито 4 и двата отбора набараха
    магарето за средния Крак...

    Коментиран от #18

    23:22 27.08.2026

  • 13 Съвсем кратко за нивото на футбола в БГ

    7 0 Отговор
    0:9!!

    23:27 27.08.2026

  • 14 Армеец

    2 2 Отговор
    Вън Христо Янев от армията!

    Коментиран от #16

    23:29 27.08.2026

  • 15 Вълкорак

    1 2 Отговор
    АУУуу, от кев умиргвам....

    23:35 27.08.2026

  • 16 Индианец

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Армеец":

    Каква армия, те гони, бе пич!? Това е микренска фортуна! А Ицко Янев е овчарчето Калитко. Но тоя рахатлък приключва. Кюстендилеца и Жиотното редят пасианса!

    23:41 27.08.2026

  • 17 ХАРОН

    1 0 Отговор
    Толкоз кютек на сред София друг отбор за две седмици не е ял. Микренци преядоха...

    23:44 27.08.2026

  • 18 Хорхе

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Витоша СФ 🐂":

    А ти какво набара или пое!?

    23:51 27.08.2026

  • 19 Хаха

    0 0 Отговор
    Каквито едните, такива и другите!
    С чуждоземни неможачи от долните дивизии на Европа, Ю. Америка и Африка - толкоз! Най-много по някоя случайна победа след поредица от резили срещу отборчета от Малта, Словения, Лихтенщайн и т.н., после казионните медии хвалебствия, все едно са спечелили европейска купа, идват тандем от гръцки отбори средно европейско ниво и ги правят буквално за смях!
    Общ резултат 0:5, но сме били "поставили началото"....... Поредното от 2007 г. и двата "гранда"! И резултата е постигнат от 8 гърци в техния стартов състав срещу един българин и то тежък връзкар, който ако не е баща му ще подритва по В групите!

    23:54 27.08.2026

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