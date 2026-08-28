Чеко Перес: Кадилак има нужда от нов тласък във Формула 1 – разочарование, но и надежда за бъдещето

Светът на Формула 1 е арена на постоянна надпревара не само между пилотите, но и между инженерните екипи, които се борят за всяка стотна от секундата. В този вихър на иновации и напрежение, Чеко Перес откровено сподели разочарованието си от първия сезон на Кадилак в най-престижния автомобилен шампионат.

След обещаващо начало, в което Кадилак успя да изпревари изпитващия трудности Астън Мартин и да се измъкне от дъното на класирането, ентусиазмът в отбора бързо бе охладен. Докато конкурентите от Силвърстоун внедряваха нови аеродинамични решения и Хонда вдигаше летвата с по-мощни двигатели, развитието на Кадилак забуксува. Последните състезания се превърнаха в истинско изпитание за търпението и амбициите на екипа.

В подкаста „Beyond the Grid“ мексиканският пилот не скри огорчението си: „Последните няколко старта бяха истинско разочарование. Не успяхме да направим крачката напред, която очаквахме. Като нов отбор, трябва да се развиваме непрекъснато, а сега усещам, че сме в застой“. Перес подчерта, че Кадилак е изостанал с около секунда на обиколка спрямо целите, които са си поставили в началото на сезона. Въпреки това, той е убеден, че този дефицит не е непреодолим: „Половин или една секунда ще промени изцяло нашата позиция. Това ще ни позволи да се борим с отбори като Уилямс, Хаас и Астън Мартин. Вярвам, че е напълно възможно да наваксаме“.

Перес е категоричен, че Кадилак трябва да анализира внимателно процесите си и да открие причините за забавянето в развитието. „Не е само един фактор – като нов отбор, има много неща, които трябва да подобрим: натоварване, окачване, цялостна работа на болида. Ако успеем да направим тези стъпки, ще се доближим до водещите тимове“. С поглед към сезон 2026, Чеко Перес остава оптимист: „Имаме потенциал и вярвам, че можем да направим голям скок напред. В този спорт всичко се променя за миг – и ние сме готови да се възползваме от всяка възможност“.