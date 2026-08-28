Сензационен обрат беляза полуфиналите на престижния турнир в Ухан, където любимецът на феновете Рони О'Съливан се сблъска с неочаквани препятствия и отстъпи с 3:6 фрейма на изгряващата звезда Чанг Бингю. Британецът, известен с прозвището "Ракетата", през цялата седмица не криеше разочарованието си от собствената си форма и дори преди двубоя посочи Чанг като основен претендент за трофея.

Още от началото на турнира Рони О'Съливан демонстрираше колебания в играта си, а честите му коментари за липса на увереност сякаш предвещаваха труден полуфинал. Въпреки опита и класата си, той не успя да намери ритъма, който го е превърнал в легенда на снукъра. Чанг Бингю, от своя страна, се възползва максимално от ситуацията и показа хладнокръвие, достойно за финалист.

С победата си Чанг Бингю си осигури място във финала, където ще се изправи срещу победителя от другия полуфинал – сблъсък между новия световен номер 1 Джао и сънародника му Сяо. Така трофеят в Ухан със сигурност ще остане на китайска земя, а местните фенове ще станат свидетели на истински празник на снукъра.