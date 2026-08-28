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Китайски финал в Ухан: Рони О'Съливан отстъпи на Чанг Бингю в полуфиналите

Китайски финал в Ухан: Рони О'Съливан отстъпи на Чанг Бингю в полуфиналите

28 Август, 2026 18:06 402 0

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"Ракета" не успя да преодолее трудностите си, а домакините си осигуриха изцяло китайски сблъсък за титлата

Китайски финал в Ухан: Рони О'Съливан отстъпи на Чанг Бингю в полуфиналите - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сензационен обрат беляза полуфиналите на престижния турнир в Ухан, където любимецът на феновете Рони О'Съливан се сблъска с неочаквани препятствия и отстъпи с 3:6 фрейма на изгряващата звезда Чанг Бингю. Британецът, известен с прозвището "Ракетата", през цялата седмица не криеше разочарованието си от собствената си форма и дори преди двубоя посочи Чанг като основен претендент за трофея.

Още от началото на турнира Рони О'Съливан демонстрираше колебания в играта си, а честите му коментари за липса на увереност сякаш предвещаваха труден полуфинал. Въпреки опита и класата си, той не успя да намери ритъма, който го е превърнал в легенда на снукъра. Чанг Бингю, от своя страна, се възползва максимално от ситуацията и показа хладнокръвие, достойно за финалист.

С победата си Чанг Бингю си осигури място във финала, където ще се изправи срещу победителя от другия полуфинал – сблъсък между новия световен номер 1 Джао и сънародника му Сяо. Така трофеят в Ухан със сигурност ще остане на китайска земя, а местните фенове ще станат свидетели на истински празник на снукъра.


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