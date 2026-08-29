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Милан победи Венеция с голове през втората част

Милан победи Венеция с голове през втората част

29 Август, 2026 00:23 409 0

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Росонерите записаха втора поредна победа в Серия А

Милан победи Венеция с голове през втората част - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Милан се наложи с 2:0 над гостуващия тим на Венеция. Въпреки че резултатът остана непроменен през по-голямата част от срещата, червено-черните показаха търпение и настойчивост, които в крайна сметка им донесоха заслужен успех.

От първия съдийски сигнал домакините поеха инициативата и създадоха редица опасни положения пред вратата на Венеция. Младият страж Филип Станкович обаче се превърна в истинска стена, отразявайки удари на Гонсало Рамош и други нападатели на Милан.

В 56-ата минута Юнус Муса разтресе напречната греда, а напрежението нарасна още повече.

В 69-ата минута Алексис Салемакерс изведе Гонсало Рамош в наказателното поле, а португалският нападател с хладнокръвен удар прати топката в долния десен ъгъл за 1:0.

Гостите от Венеция не намериха сили да отвърнат, а в 89-ата минута Редуан Халхал си отбеляза автогол след разбъркване, с което оформи крайното 2:0.

С този успех Милан записва втора поредна победа в шампионата.


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