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Меси призна: Допуснахме много грешки срещу Кабо Верде

Меси призна: Допуснахме много грешки срещу Кабо Верде

4 Юли, 2026 11:50 943 2

  • световно първенство-
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  • лионел меси

С победата Аржентина е в най-дългата победна серия в историята на отбора - 11

Меси призна: Допуснахме много грешки срещу Кабо Верде - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Капитанът на аржентинския национален отбор Лионел Меси каза, че Аржентина има много неща за поправяне след трудната победа с 3:2 над Кабо Верде след продълженията на стадион „Хард Рок“ в Маями, Флорида на 1/16 финалите на Световното първенство по футбол, предаде БТА.

„Днес положихме огромни усилия, както винаги, играейки на моменти добре, на моменти зле“, каза Меси след мача. „Но мисля, че важното сега е да си починем, да помислим какво предстои и да се опитаме да извлечем позитивите от днешния мач. Освен класирането, мисля, че има позитиви, защото направихме някои добри неща, а също така трябва да поправим лошите, които мисля, че днес бяха много.“

Меси откри резултата с великолепен гол, но Кабо Верде отвърна на удара с гол на играча на Лудогорец Дерой Дуарте, за да изпрати мача в продължения, когато Аржентина поведе, но островната нация отново изравни резултата с гол на Сидни Лопес Кабрал. Автогол на Диней Боржеш от Кабо Верде след удар с глава на Кристиан Ромеро даде окончателно преднина на Аржентина, като те се класираха за осминафиналите за шести пореден път на Световното първенство.

Кабо Верде влезе в историята на Световното първенство през 2026 г., като стана най-малката нация, достигнала до елиминационния кръг на турнира. Населението на страната от 525 000 жители е по-малко от това на всеки от 50-те щата на САЩ, като Уайоминг е най-близо с население от 576 000.

А Меси беше пълен с похвали за отбора на Кабо Верде.

„Знаехме, че ще бъде много труден мач; този отбор не загуби от Испания и Уругвай и има защо. Ние направихме най-трудната част, която беше да намерим първия гол“, каза Меси. „Мислехме си, че от този момент нататък ще започнем да откриваме играта си и ще бъдем по-спокойни, но се оказа точно обратното. Губихме топката, отдръпвахме се, не можехме да ги притиснем добре, а те удариха със силните си страни. Знаехме, че ще бъде трудно; това е турнир с елиминации и никой не ти дава нищо даром", каза още Меси.

С победата Аржентина е в най-дългата победна серия в историята на отбора - 11.

Меси също така увеличи преднината си като най-резултатен голмайстор в историята на Световните първенства за мъже с 20 - с два пред Килиан Мбапе - с гола си през първото полувреме и вкара в рекордния си осми пореден мач на Световното първенство. Капитанът на Аржентина вече има 12 гола в последните си осем мача на Световното първенство.

Меси също така води в надпреварата за голмайстор на тазгодишното Световно първенство със седем гола, с един пред Мбапе.

Аржентина ще се изправи срещу Египет на осминафиналите във вторник на стадион „Мерцедес-Бенц“ в Атланта.


САЩ
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  • 2 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ 🍺

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    АМА КАК ТАКА КАКВА ФУТФОРТУНА..
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    ЕСПАНЯ СРЕЩУ ПОРТУГАЛ...🤔🤔🤔

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