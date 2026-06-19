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Гьозтепе подсилва атаката си с бразилския талант Андре Енрике

Гьозтепе подсилва атаката си с бразилския талант Андре Енрике

19 Юни, 2026 21:27 500 0

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Турският клуб прави впечатляващ ход на трансферния пазар, привличайки обещаващ нападател от Гремио

Гьозтепе подсилва атаката си с бразилския талант Андре Енрике - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Гьозтепе, воден от опитния Станимир Стоилов, осъществи един от най-интересните трансфери това лято. Клубът от Измир официално привлече бразилския нападател Андре Енрике, който пристига от елитния Гремио. Договорът между двете страни е за впечатляващите 4+1 години, което ясно показва дългосрочните амбиции на "жълто-червените".

Според източници от Бразилия, Гьозтепе е броил 1,5 милиона евро за правата на 22-годишния футболист. Освен това, в контракта са заложени допълнителни бонуси на стойност 500 000 евро, които ще бъдат изплатени при изпълнение на определени условия. Гремио запазва и 10% от бъдещ евентуален трансфер на Енрике, което е честа практика при сделки с млади таланти.

Андре Енрике не е непознато име за футболните фенове в Южна Америка. През този сезон той записа 13 мача с екипа на Гремио, а преди това е защитавал цветовете на Капивариано, Марсилио Диас и Ерсилио Луз.

Андре Енрике е второто ново попълнение за Гьозтепе това лято, след като преди дни клубът обяви привличането на Синклеър Армстронг.

Очаква се съвсем скоро към отбора да се присъедини и Ноа Сонко Сундберг, който вече е подписал договор с тима от Измир, според наши източници.


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