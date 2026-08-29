Ливърпул взриви пазара с трансфера на Баркола: ще плати 123 милиона лири на ПСЖ

Ливърпул финализира споразумение за привличането на френския нападател Брадли Баркола от европейския шампион Пари Сен Жермен на стойност до 123 милиона британски лири, съобщи BBC. 23-годишният футболист ще се превърне в най-новото високопоставено попълнение в отбора на Андони Ираола, предаде БТА.

20-кратният шампион на Англия ще плати пакет на стойност 106 милиона британски лири за Баркола, като допълнителните играчи потенциално могат да достигнат до 17 милиона. Очаква се той да подпише петгодишен договор.

Баркола се присъедини към ПСЖ от родния си клуб Олимпик Лион през 2023 г. и продължи да се наслаждава на трофеен период във френската столица, спечелвайки две поредни титли от Шампионската лига през сезоните 2024-25 и 2025-26, три титли от Лига 1 и две Купи на Франция, наред с други отличия.

Той записа 152 мача във всички турнири за ПСЖ, отбелязвайки 39 гола и давайки 37 асистенции. Оставаха му две години от договора му с ПСЖ.