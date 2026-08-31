Италия спря устрема на България: Женският ни волейболен тим напуска Европейското първенство

Женският национален отбор по волейбол на България приключи участието си на Европейското първенство в Бърно, след като отстъпи на безапелационния фаворит Италия с 0:3 гейма (18:25, 13:25, 13:25) в осминафиналната фаза. Въпреки амбициозния старт и борбения дух, момичетата на Марчело Абонданца не успяха да се противопоставят на световните и олимпийски шампионки.

Още в началото на срещата българките изненадаха всички с вдъхновена игра и поведоха в резултата до деветата точка. Публиката в залата затаи дъх, когато нашите момичета се държаха рамо до рамо с именитите си съпернички. За съжаление, след 15:14 в полза на Италия, „скуадра адзура“ включи на по-висока скорост и с няколко безпощадни серии затвори първия гейм при 25:18.

Втората част започна с нова доза оптимизъм за България, но италианките бързо взеха инициативата. След 3:2 за нашите, последваха три поредни точки за Италия, които дадоха тон на гейма. Защитата на „адзурите“ се оказа непробиваема, а разликата в резултата неумолимо растеше – 12:5, 19:9, за да приключи геймът при категоричното 25:13.

Третият гейм се превърна в истинска демонстрация на мощ от страна на италианките. Те не оставиха никакви шансове на нашите момичета, като още от първите минути поведоха убедително – 8:3. Разликата само се увеличаваше, а крайният резултат 25:13 сложи точка на българското участие в шампионата.

Националният ни отбор напуска Чехия с две победи и четири загуби.