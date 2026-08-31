Новини
Спорт »
Световен футбол »
Улица носи името на Мохамед Салах в Турция

Улица носи името на Мохамед Салах в Турция

31 Август, 2026 21:48 441 1

  • новина-
  • футбол-
  • турция-
  • мохамед салах-
  • улица-
  • йомра-
  • трабзон-
  • трабзонспор-
  • мустафа бъйък-
  • кметът-
  • улица мохамед салах

Турският град Йомра увековечава египетската футболна легенда

Улица носи името на Мохамед Салах в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Любопитна новина разтърси футболните среди в Турция – египетският ас Мохамед Салах вече има улица, кръстена на негово име в град Йомра, област Трабзон. Това решение идва като признание за огромния принос и световната слава на звездата, която това лято се присъедини към местния гранд Трабзонспор.

Мустафа Бъйък, кметът на община Йомра, официално обяви инициативата чрез социалните мрежи. Той подчерта, че присъствието на Салах в района е историческо събитие за турския футбол. "Салах е най-значимият трансфер в историята на страната ни. С решение на общинския съвет улицата, на която се намира домът му, ще носи неговото име – 'Улица Мохамед Салах'. Ние направихме своята част, сега е ред на Салах да остави следа", сподели Бъйък.

След като прекрати договора си с английския Ливърпул, където отбеляза впечатляващите 257 гола в 442 мача и спечели Висшата лига и Шампионската лига, 34-годишният египтянин избра да продължи кариерата си в Турция. Дебютът му в турската Суперлига бе повече от впечатляващ – Салах реализира два гола още в първия си мач като титуляр срещу Истанбул Башакшехир, с което бързо спечели сърцата на феновете.


Въпреки летящия старт в местното първенство, Салах и неговите съотборници преживяха тежък момент в Лига Европа. Трабзонспор претърпя болезнено поражение с 0:4 от Ференцварош, което сложи край на амбициите на тима за европейско участие този сезон.

Кръщаването на улица на името на Мохамед Салах не е просто жест на уважение – това е символ на признателност към един от най-ярките футболни таланти на нашето време. Египетската звезда се превръща в мост между културите и вдъхновение за младите спортисти в Турция и по света.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    1 1 Отговор
    на нас с джаба и амет дуан няма ли да кръстят ? донесохме им милиарди по много начини, ибанкостоф циганина също има голям принос

    21:55 31.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове