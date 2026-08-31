Улица носи името на Мохамед Салах в Турция

Любопитна новина разтърси футболните среди в Турция – египетският ас Мохамед Салах вече има улица, кръстена на негово име в град Йомра, област Трабзон. Това решение идва като признание за огромния принос и световната слава на звездата, която това лято се присъедини към местния гранд Трабзонспор.

Мустафа Бъйък, кметът на община Йомра, официално обяви инициативата чрез социалните мрежи. Той подчерта, че присъствието на Салах в района е историческо събитие за турския футбол. "Салах е най-значимият трансфер в историята на страната ни. С решение на общинския съвет улицата, на която се намира домът му, ще носи неговото име – 'Улица Мохамед Салах'. Ние направихме своята част, сега е ред на Салах да остави следа", сподели Бъйък.

След като прекрати договора си с английския Ливърпул, където отбеляза впечатляващите 257 гола в 442 мача и спечели Висшата лига и Шампионската лига, 34-годишният египтянин избра да продължи кариерата си в Турция. Дебютът му в турската Суперлига бе повече от впечатляващ – Салах реализира два гола още в първия си мач като титуляр срещу Истанбул Башакшехир, с което бързо спечели сърцата на феновете.

Въпреки летящия старт в местното първенство, Салах и неговите съотборници преживяха тежък момент в Лига Европа. Трабзонспор претърпя болезнено поражение с 0:4 от Ференцварош, което сложи край на амбициите на тима за европейско участие този сезон.

Кръщаването на улица на името на Мохамед Салах не е просто жест на уважение – това е символ на признателност към един от най-ярките футболни таланти на нашето време. Египетската звезда се превръща в мост между културите и вдъхновение за младите спортисти в Турция и по света.