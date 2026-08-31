Рома разгроми Лече с нова голова фиеста – Мален отново блести

Рома не остави никакви съмнения в превъзходството си в гостуването на Лече, побеждавайки с 4:0.

Само четири минути след първия съдийски сигнал, холандският нападател Донийл Мален се възползва от груба грешка на защитата на домакините и хладнокръвно откри резултата. Тиаго Габриел подари топката на Мален, който без колебание наказа Лече.

Вдъхновен от предишния си хеттрик, Мален не спря дотук. В 23-ата минута той удвои преднината на "вълците" след прецизно подаване по земя от Фофана. Нидерландецът бе на точното място и с лекота прати топката във вратата, с което на практика предреши изхода на срещата.

Само две минути по-късно, в 25-ата, Матиас Соуле се разписа за трети път за Рома. След комбинация с Мален, аржентинецът стреля опасно, Фалконе изби, но Соуле бе най-съобразителен и довкара топката в мрежата.

До края на първата част Мален можеше да оформи нов хеттрик, но този път късметът му изневери.

След почивката Лече опита да върне интригата, но удар с глава на Кулибали срещна гредата, а Ермосо изчисти топката от голлинията с акробатичен шпагат.

В 65-ата минута резервата Родриго Мора, появил се на терена само пет минути по-рано, оформи крайното 4:0 след асистенция на Манчини.

В заключителните минути на срещата феновете на Рома приветстваха дебюта на Мартен Де Роон, който замени Дибала и внесе свежест в средата на терена.

С този категоричен успех Рома записа втора победа в Серия "А" и временно оглавява класирането с 6 точки и внушителна голова разлика от 8:0.