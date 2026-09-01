Сериозен технически гаф на US Open

Анна Калинская (Русия) започна с победа участието си на US Open, но двубоят ѝ срещу сънародничката ѝ Анна Блинкова ще се запомни и със сериозен технически гаф. Системата за електронно отсъждане на линиите допусна грешка в ключов момент, а съществуващият протокол не позволи точката да бъде коригирана чрез видеопреглед.

Калинская, поставена под №21 в схемата, се наложи над Блинкова с 6:4, 6:3 и си осигури място във втория кръг.

Спорната ситуация се разигра във втория сет. Калинская вече беше спечелила първата част с 6:4, а при 2:2 гейма и 40:15 на свой сервис неин форхенд беше автоматично отсъден в аут.

Проблемът – топката всъщност е била в корта.

Наличното видео е показвало грешката, но точката не е била коригирана.

Системата сгреши, а протоколът върза ръцете на съдиите. Впоследствие от Американската тенис асоциация потвърдиха, че е имало неизправност в електронната система на корта.

Според действащия протокол, когато ELC Live генерира автоматично отсъждане за аут, решението се приема на момента. Именно това се оказало решаващо в случая и възпрепятствало корекцията чрез наличния видео преглед.

Така Калинская загуби точка заради техническа грешка, въпреки че видеото е показвало, че ударът ѝ е бил добър.

Инцидентът внесе напрежение в срещата, но Калинская не позволи ситуацията да повлияе на играта ѝ. Тя запази концентрация и довърши двубоя в два сета – 6:4, 6:3.