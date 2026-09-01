Стипе Вуликич: Наглед лека контузия се превърна в кошмар – бяха допуснати много грешки

Стипе Вуликич премина под наем от Левски в Септември до края на годината. След обявяването на новината защитникът отправи емоционално обръщение в Инстаграм, в което говори за контузията си.
Ето какво написа хърватинът:
"Когато подписах с Левски, никога не съм си представял, че нещата ще се развият по този начин. Контузия, която в началото изглеждаше лека, се превърна в истински кошмар.
По пътя бяха допуснати много грешки, но сега трябва да остана позитивен и да се съсредоточа върху това да се възстановя възможно най-бързо.
Наистина съжалявам, че няма да мога да остана и да помогна на момчетата, както и да изживея прекрасния период, който предстои на този отбор, постигнал нещо невероятно до този момент. Но бъдете сигурни, че ще се върна след всичко това още по-силен.
Накрая искам да благодаря на всички фенове за прекрасните съобщения и подкрепата. Нямате представа колко много означават те за мен.
До скоро! Само Левски!"
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 3.14К
Коментиран от #3
10:35 01.09.2026
2 ББПП
10:42 01.09.2026
3 Лост
До коментар #1 от "3.14К":Другият пример:Сангаре искаше да се маха още зимата,а вместо да го продадат сега е перманентно контузен и пак говорят за някаква баснословна цена за продажба.
10:44 01.09.2026
4 Син Хун
10:58 01.09.2026