Стипе Вуликич: Наглед лека контузия се превърна в кошмар – бяха допуснати много грешки

Стипе Вуликич премина под наем от Левски в Септември до края на годината. След обявяването на новината защитникът отправи емоционално обръщение в Инстаграм, в което говори за контузията си.

Ето какво написа хърватинът:

"Когато подписах с Левски, никога не съм си представял, че нещата ще се развият по този начин. Контузия, която в началото изглеждаше лека, се превърна в истински кошмар.

По пътя бяха допуснати много грешки, но сега трябва да остана позитивен и да се съсредоточа върху това да се възстановя възможно най-бързо.

Наистина съжалявам, че няма да мога да остана и да помогна на момчетата, както и да изживея прекрасния период, който предстои на този отбор, постигнал нещо невероятно до този момент. Но бъдете сигурни, че ще се върна след всичко това още по-силен.

Накрая искам да благодаря на всички фенове за прекрасните съобщения и подкрепата. Нямате представа колко много означават те за мен.

До скоро! Само Левски!"