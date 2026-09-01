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Стипе Вуликич: Наглед лека контузия се превърна в кошмар – бяха допуснати много грешки

Стипе Вуликич: Наглед лека контузия се превърна в кошмар – бяха допуснати много грешки

1 Септември, 2026 10:30 425 4

  • стипе вуликич-
  • левски-
  • септември-
  • футбол

След обявяването на новината защитникът отправи емоционално обръщение в Инстаграм, в което говори за контузията си

Стипе Вуликич: Наглед лека контузия се превърна в кошмар – бяха допуснати много грешки - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Стипе Вуликич премина под наем от Левски в Септември до края на годината. След обявяването на новината защитникът отправи емоционално обръщение в Инстаграм, в което говори за контузията си.

Ето какво написа хърватинът:

"Когато подписах с Левски, никога не съм си представял, че нещата ще се развият по този начин. Контузия, която в началото изглеждаше лека, се превърна в истински кошмар.

По пътя бяха допуснати много грешки, но сега трябва да остана позитивен и да се съсредоточа върху това да се възстановя възможно най-бързо.

Наистина съжалявам, че няма да мога да остана и да помогна на момчетата, както и да изживея прекрасния период, който предстои на този отбор, постигнал нещо невероятно до този момент. Но бъдете сигурни, че ще се върна след всичко това още по-силен.

Накрая искам да благодаря на всички фенове за прекрасните съобщения и подкрепата. Нямате представа колко много означават те за мен.

До скоро! Само Левски!"


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 3.14К

    3 1 Отговор
    Момчето направи левскарите шампиони и за благодарност го направиха поредния инвалид

    Коментиран от #3

    10:35 01.09.2026

  • 2 ББПП

    1 2 Отговор
    Те му бият шута, той си знае само уески

    10:42 01.09.2026

  • 3 Лост

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "3.14К":

    Другият пример:Сангаре искаше да се маха още зимата,а вместо да го продадат сега е перманентно контузен и пак говорят за някаква баснословна цена за продажба.

    10:44 01.09.2026

  • 4 Син Хун

    0 0 Отговор
    Микренци 1,2 и 3 в края на поста на хърватина пише нещо банално. САМО ЛЕВСКИ!

    10:58 01.09.2026

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