Челси се прицелва в Ламин Камара от Монако

Челси официално е отправил предложение към Монако за привличането на изгряващата звезда Ламин Камара. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, лондончани са сложили на масата 45 милиона евро, надявайки се да подсилят средната си линия с енергията и креативността на сенегалския национал.

Въпреки сериозния интерес от страна на Челси, ръководството на Монако не е впечатлено от първоначалната оферта. „Монегаските“ смятат, че сумата е под реалната стойност на Камара, който се утвърди като един от най-обещаващите халфове във френската Лига 1. Преговорите между двата клуба продължават, като се очаква Челси да подобри предложението си, ако иска да изпревари конкуренцията.

Самият Ламин Камара не крие желанието си да премине на „Стамфорд Бридж“. Младият полузащитник е впечатлен от възможността да заиграе във Висшата лига и да се развива под светлините на един от най-големите английски клубове. Въпреки това, Камара има действащ договор с Монако до лятото на 2029 година, което дава сериозно предимство на френския клуб в преговорите.

Интересът на Челси към Камара се засилва на фона на възможна продажба на Енцо Фернандес в Манчестър Сити. Ако аржентинският плеймейкър напусне „сините“, лондончани ще се нуждаят от свежи сили и ново вдъхновение в халфовата линия. Дали Ламин Камара ще се превърне в следващия голям трансферен удар на Челси, предстои да разберем в следващите седмици.