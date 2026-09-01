Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси се прицелва в Ламин Камара от Монако

Челси се прицелва в Ламин Камара от Монако

1 Септември, 2026 15:51 407 0

  • челси-
  • монако-
  • ламин камара-
  • фабрицио романо-
  • национал

Лондонският гранд търси заместник на Енцо Фернандес, но Монако не е склонен на компромис

Челси се прицелва в Ламин Камара от Монако - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Челси официално е отправил предложение към Монако за привличането на изгряващата звезда Ламин Камара. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, лондончани са сложили на масата 45 милиона евро, надявайки се да подсилят средната си линия с енергията и креативността на сенегалския национал.

Въпреки сериозния интерес от страна на Челси, ръководството на Монако не е впечатлено от първоначалната оферта. „Монегаските“ смятат, че сумата е под реалната стойност на Камара, който се утвърди като един от най-обещаващите халфове във френската Лига 1. Преговорите между двата клуба продължават, като се очаква Челси да подобри предложението си, ако иска да изпревари конкуренцията.

Самият Ламин Камара не крие желанието си да премине на „Стамфорд Бридж“. Младият полузащитник е впечатлен от възможността да заиграе във Висшата лига и да се развива под светлините на един от най-големите английски клубове. Въпреки това, Камара има действащ договор с Монако до лятото на 2029 година, което дава сериозно предимство на френския клуб в преговорите.

Интересът на Челси към Камара се засилва на фона на възможна продажба на Енцо Фернандес в Манчестър Сити. Ако аржентинският плеймейкър напусне „сините“, лондончани ще се нуждаят от свежи сили и ново вдъхновение в халфовата линия. Дали Ламин Камара ще се превърне в следващия голям трансферен удар на Челси, предстои да разберем в следващите седмици.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове