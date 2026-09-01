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Габриел Жезус облича екипа на Барселона

Габриел Жезус облича екипа на Барселона

1 Септември, 2026 17:27 425 0

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Каталунският гранд привлича нападателя от Арсенал с дългосрочен договор

Габриел Жезус облича екипа на Барселона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бразилският нападател Габриел Жезус официално се присъединява към Барселона, след като каталунците финализираха сделката с Арсенал. Тя е на стойност 10 милиона евро, а договорът на Жезус ще го задържи в испанския колос до лятото на 2029 година.

Пътят на Габриел Жезус в европейския футбол е изпълнен с предизвикателства и успехи. След като през 2016 година премина в Манчестър Сити, бразилецът се превърна в ключова фигура за „гражданите“, отбелязвайки впечатляващите 95 гола в 236 мача. През 2022 година той пое към Арсенал срещу 45 милиона паунда, където също остави ярка следа с 33 попадения в 123 срещи.

Въпреки че към Жезус имаше сериозен интерес и от италианския Наполи, именно Барселона успя да убеди нападателя да облече синьо-червения екип. Каталунците не спират дотук – те продължават да следят и Хулиан Алварес, като амбициите им за нови попълнения остават високи.

Жезус има зад гърба си 64 мача с екипа на Бразилия, макар че не е бил част от „Селесао“ от ноември 2023 година. Сега пред него се открива нова страница – възможност да се докаже в Ла Лига и да върне блясъка си на международната сцена.


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