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Матиас Фернандес-Пардо официално се присъедини към Нюкасъл

Матиас Фернандес-Пардо официално се присъедини към Нюкасъл

1 Септември, 2026 19:43 350 0

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Новата звезда на „свраките“ пристига от Лил

Матиас Фернандес-Пардо официално се присъедини към Нюкасъл - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Нюкасъл Юнайтед обяви привличането на Матиас Фернандес-Пардо – едно от най-обещаващите крила в Европа. Белгиецът пристига на „Сейнт Джеймсис Парк“ от френския Лил срещу внушителната сума от 51 милиона паунда плюс допълнителни бонуси, с което общите разходи на клуба за лятната селекция вече достигнаха впечатляващите 275 милиона паунда.

Фернандес-Пардо, който ще облече фланелката с номер 20, подписа дългосрочен договор за пет години. Това го прави осмото ново попълнение в състава на „свраките“ през този трансферен прозорец. Младият талант не скри вълнението си от новото предизвикателство: „Изключително съм щастлив, че ще бъда част от този велик клуб. Разговарях с мениджъра и усетих колко силно желае да работим заедно. За мен това е логична стъпка в развитието ми и нямаше никакво съмнение, че искам да дойда тук. Познавам атмосферата на стадиона, следил съм отбора и съм впечатлен от амбицията и атакуващия стил на игра. Млад съм, гладен съм за успехи и нямам търпение да започна това ново приключение с Нюкасъл“, сподели Фернандес-Пардо пред клубния сайт.

Наставникът на Нюкасъл, Матиас Яйсле, не скри задоволството си от новото попълнение: „Матиас е изключително техничен футболист с експлозивна скорост и креативност. Той умее да бележи и да създава положения, показва смелост и увереност на терена. Вярваме, че феновете ще се насладят на неговата игра. В Лил вече доказа, че може да се справя на най-високо ниво и сме развълнувани да работим заедно, за да развием още повече потенциала му“.


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